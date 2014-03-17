به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین حقجو عصر یکشنبه در مراسم سوگواره فاطمی اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور در تکیه ابوالفضلی این شهر، اظهار کرد: عبادت حضرت زهرا(س) به گونهای بود که هنگام نماز لرزه بر اندامش مستولی میگشت و هنگام وضو، رنگ از رخسارش میپرید.
استاد حوزه و دانشگاه قم با بیان اینکه از حضرت آدم(ع) تا حضرت خاتم به وجود حضرت زهرا(س) ارادت دارند، بیان کرد: ویژگی نخست حضرت زهرا(س) در زندگی، بندگی برای خدا و پیروی از ولی خدا بود.
حجت الاسلام حق جو افزود: وقتی ایشان در مسیر درست بندگی خدا قرار گرفت به جایی رسید که پدر، همسر و فرزندانش فدای او میشوند.
وی با بیان اینکه امام زمان(عج) فرمودند: فاطمه(س) اسوه و رهبر من است، افزود: بندگیکردن برای خدا انسان را به مراتب والایی میرساند و اگر پیغمبر را به معراج بردند بهخاطر این بود که بنده درستی بود، زیرا در نماز میگوییم عبده و رسوله، یعنی بعد از بندگیکردن به مرتبه رسالت رسیده است.
استاد حوزه و دانشگاه قم گفت: بانوی مکرم اسلام(س) حتی یکبار هم از حضرت علی(ع) درخواست چیزی نداشتند، زیرا بیم آن داشتند که ایشان توانایی برآورده کردن آن را نداشته باشند و شرمنده خانواده شوند.
حجت الاسلام حق جو بیان کرد: انسان با بندگی درست میتواند اموری را در نظام هستی تغییر دهد همانطور که بعضی از اولیای ما با نگاه کردن به سنگ، آن را به طلا مبدل میکردند و یا حیوان درنده را با یک نگاه رام میکردند.
وی تصریح کرد: یاد خدا و اتصال به او آرامشبخش و نشاطدهنده است، کلید آرامش ذکر و بندگی خدا است و یک مصداق از بندگی خدا ترک گناه و عبادت است.
استاد حوزه و دانشگاه قم بیان کرد: کلید حل امراض جسمی که ریشه آن اضطراب روانی است ذکر خدا و بزرگترین و بهترین آن اذکار نماز است، چنانچه اگر برای نماز ارزش قائل شویم آرامش برای ما حاصل میشود.
حجت الاسلام حق جو با اشاره به فرازی از دعای کمیل، افزود: حضرت علی(ع) میفرمایند: خدایا آن گناهانی که امید مرا مایوس میکند، دعایم را مستجاب نمیکند و نعمت را از بین میبرد را از من بگیر.
وی گفت: حضرت علی در این دعا از خدا میخواهند که ایشان را از اعمالی که نمیدانند گناه است دور کند، زیرا نزول بلا بهخاطر گناه است.
استاد حوزه و دانشگاه قم اظهار کرد: اگر بندگی خدا کنیم محبوب دلها میشویم و برکات و رحمت نازل میشود و غم و غصه به وجود نمیآید.
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