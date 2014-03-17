برنج شناسنامه دار می شود/ نگرانی از سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید هدایت حسینی در نشست خبری که در محل ساختمان سازمان غذا و دارو برگزار شد، تاکید کرد: طی چند ماه اخیر سعی کردیم در حوزه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی نگاه سلامت محور به حوزه غذا داشته باشیم، و بر همین اساس بسیاری از برنامههای ما در راستای قانون برنامه پنجم توسعه در حال اجراست.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی ما، اعلام مواد غذایی آسیبرسان به سلامت بود، گفت: به طور کلی مواد غذایی را به سه دسته تقسیم میکنیم؛ گروه اول مواد غذایی آسیبرسان به سلامت هستند که مصرف محدود و منطقی آنها، مشکلی را برای سلامت فرد ایجاد نمیکند اما مصرف زیاد آن را به دلیل مخاطراتی که میتواند در درازمدت برای افراد وجود داشته باشد، توصیه نمیکنیم.
حسینی ادامه داد: نوشابههای گازدار، مواد غذایی با درصد چربی و نمک بالا، از جمله اقلام غذایی آسیبرسان به سلامت هستند. که به مردم توصیه میکنیم از مصرف افراطی آنها پرهیز کنند.
وی با بیان اینکه گروه دوم مواد غذایی هستند که علاقهمندیم مردم بیشتر آنها را مصرف کنند، گفت: این مواد غذایی موثر در توسعه سلامت عمومی افراد جامعه خواهند بود که طی سالهای گذشته نشان ایمنی و سلامت نیز دریافت کردهاند. اگر این مواد به مردم بهتر شناسانده شوند، میتوانند در درازمدت بر سلامت آنها اثرگذار باشند. فرآوردههای پروبیوتیکی، زیتون، روغن زیتون، عسل و فرآوردههای لبنی کم چرب و کم نمک از جمله این اقلام هستند.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو افزود: گروه سوم نیز اقلامی هستند که نه تعصبی روی مصرف آنها در جامعه داریم و نه آنها را منع میکنیم. درواقع گروه سوم مواد غذایی معمولی هستند که مردم از آنها استفاده میکنند.
پایش سموم در محصولات کشاورزی
وی در ادامه به اجرای طرح پایش باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: در سال 93 برنامه جدی داریم که فرآوردههای کشاورزی پرمصرف و پرخطر را تحت پایش جدی سموم قرار دهیم.
حسینی افزود: این فرآوردههای کشاورزی شناسایی شدهاند. در حوزه محصولات کشاورزی با دو مشکل باقیمانده کودها و سموم در محصولات کشاورزی روبرو هستیم که مبداء آنها مزرعه است. به عنوان مثال اگر کود زیادی برای رشد بیشتر به محصولات داده شود، باقی مانده نیترات موجود در کود، در محصولات کشاورزی برای سلامت مشکلآفرین خواهد شد.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به اعلام هفت محصول پرخطر و پرمصرف برای پایش سموم پرداخت و گفت: دو گیاه غدهای سیبزمینی و پیاز که ممکن است نیترات در آنها تجمع پیدا کند، در سال 93 به طور جدی مورد پایش سموم قرار خواهند گرفت. همچنین خیار، گوجهفرنگی و کاهو سه محصول تازهخوری کشاورزی هستند که از حیث باقی مانده سموم مورد پایش قرار خواهند گرفت. پس از آن برنج و گندم با توجه به سرانه مصرف بالایی که دارند، در اولویت بررسی سموم هستند.
وی با بیان اینکه در همین راستا با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگیهایی را انجام دادهایم که میزان سموم را پس از پایش، از مبداء پیگیری کنیم، گفت: میوهها و سبزیها معمولا به طور فلهای و در میادین عرضه میشوند و برخورد موردی با آنها چندان کارساز نیست. امیدواریم بتوانیم با بررسیهای دقیق، محصولات کشاورزی را با نظارت بهتر و کاراتر در دسترس مردم قرار دهیم.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو افزود: با شهرداری تهران نیز در این خصوص همکاریهای خوبی را آغاز کردهایم. زیرا یک سوم فرآوردههای کشاورزی به میادین تهران وارد میشوند و از این طریق میتوانیم حجم زیادی از محصولات را تحت پوششهای نظارتی قرار دهیم.
برنج شناسنامهدار میشود
حسینی در ادامه ضمن اعلام خبر ساماندهی برنج در بازار از سال آینده، گفت: به طور جدی از مهرماه امسال وارد بحث کنترل برنج شدیم، زیرا مصرف برنج در کشور بالاست و ایرانیان روزانه 100 گرم برنج مصرف میکنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر برنجهای عرضه شده، شناسنامهدار نیستند و مشخص نمیشود اگر برنجی آلوده باشد، از کجا وارد کشور شده است و چگونه باید موارد تخلف را پیگیری کرد. در فاز اول اجرای طرح ساماندهی برنج، برای برنجهای خارجی پروانه بهداشتی ورود صادر خواهد شد و سپس برای برنجهای داخلی، پروانه بهداشتی ساخت صادر میکنیم.
جمعآوری دهها تن برنج غیراستاندارد
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نظارت بر عرضه برنج در سه سطح انجام میشود، اظهار کرد: مقادیر زیادی از محمولههای برنج را مورد آزمایش قرار دادهایم و موفق شدهایم طی چند ماه گذشته 100 تا 150 محموله برنج را به طور جدی مورد آزمایش قرار دهیم. پس از این آزمایشها دهها تن برنج از سطح بازار جمعآوری شد.
وی افزود: همچنین شرایط نگهداری نامناسب برنج و قرار دادن برنجهای نامرغوب خارجی در کیسههای برنج با مارک ایرانی مشکلاتی را ایجاد میکنند. همچنین برخی بستهبندیهای ما نیز نامناسب هستند. نفوذ رنگ آرم چاپ شده بر روی کیسههای برنج، قابل نفوذ به داخل برنج و آلودگی آن است. با شناسنامهدار شدن برنج و بستهبندی مناسب آن، شأنیت برنج ایرانی که از جمله افتخارات ماست، حفظ خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه با شناسنامهدار شدن برنجهای خارجی و صدور کد 16رقمی برای این محصولات، امکان کنترل دقیق برای ما میسر خواهد شد، گفت: صادرکنندگان نیز دریافتهاند که صادرات برنج به ایران از این پس آسان نخواهد بود. درواقع با این شناسه 16رقمی، مشخص میشود برنج در کدام کشور، در کدام شهر آن کشور و از کدام مرز وارد شده و چه کسی مسئول توزیع آن در ایران است؟ همچنین ما بازرسانی را به مبداء تولید برنج در خارج از کشور اعزام میکنیم تا مبادی بهداشتی تولید برنج را کنترل کنند.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت کرم حلزون که چندی پیش تبلیغ آن در تلویزیون غیرمجاز اعلام شد، عنوان کرد: تبلیغ کرم حلزون متوقف شده و دیگر اجازه تولید ندارد. از این پس نه تنها کرم حلزون بلکه هر محصول آرایشی دیگر نیز که ادعایی دارد، باید ابتدا اثربخشیاش طی آزمایشات کارآزمایی بالینی به تائید برسد.
برخورد با اقلام آرایشی و بهداشتی غیرمجاز
وی به مشکل وجود اقلام آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در سطح بازار اشاره کرد و گفت: ما کالاهای غیربهداشتی و مجاز در سطح بازار کم نداریم که یا معمولا به صورت قاچاق وارد شدهاند و یا تقلبی هستند. درواقع چندی پیش نیز از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد که سهم بازار از فرآوردههای قاچاق، بیشتر از سهم فرآوردههای مجاز است. در همین راستا پیگیر نصب برجسب اصالت بر روی کالاهای مجاز هستیم که آن را به طور جدی در سال 93 نیز دنبال خواهیم کرد.
ساماندهی تولید سوسیس و کالباس
حسینی همچنین در ادامه این نشست خبری به ساماندهی وضعیت تولید فرآوردههای گوشتی از جمله سوسیس و کالباس اشاره کرد و گفت: ارتقای سلامت فرآوردههای گوشتی را به طور جدی در برنامه سال 93 داریم. در همین راستا با همکاری سازمان ملی استاندارد، نظارت بر تولید خمیر مرغ یا گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی را در دستور کار قرار خواهیم داد.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: خمیر مرغ مادهای است که در فرآوردههای گوشتی استفاده میشود و قصد داریم تولید آن را محدود کنیم؛ به این معنا که باید حتما تولید خمیر مرغ که در تهیه سوسیس و کالباس مورد مصرف قرار میگیرد، حتما باید در کارخانه تولیدکننده سوسیس و کالباس آماده شود و میزان تولید آن به اندازه ظرفیت تولید روزانه باشد.
وی افزود: علت این امر آن است که فسادپذیری خمیر مرغ بسیار بالاست و در حال حاضر شاهد هستیم که چون در مبداء تولید نمیشود، حمل و نقل آن باعث بروز خسارات میشود. به همین خاطر باید حتما در کارخانه مبداء تهیه شود. از این پس سازمان غذا و دارو اجازه تولید خمیر مرغ را در کارخانههای تولید فرآوردههای گوشتی صادر خواهد کرد. از سال آینده عنوان «این فرآورده گوشتی حاصل از خمیر مرغ است»، بر روی بستهبندیهای سوسیس و کالباس درج خواهد شد.
حسینی در ادامه از مردم درخواست کرد که تقاضای پاکسازی مرغ و گوشت در قصابیها را نداشته باشند.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو افزود: کارخانههای مرغ گوشتهای قطعهبندی شده با استانداردهای لازم را تولید میکنند و مردم میتوانند از این گوشتها با اطمینان خاطر استفاده کنند.
ماجرای نمکهای غیراستاندارد
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو همچنین درباره وجود نمکهای آلوده و غیراستاندارد در سطح بازار، توضیح داد: دو نوع نمک وجود دارد؛ نوع اول نمکهای کوبشی حاصل از سنگ نمک هستند که البته مورد تائید وزارت بهداشت نیستند و سالهاست مجوزی برای آنها صادر نمیشود.
وی افزود: نوع دوم نمکهای تبلور مجدد هستند که در کارخانه تولید میشوند و ناخالصیهای آن پس از طی فرآیندهایی جداسازی میشوند و پس از کریستال مجدد، بستهبندی شده و وارد بازار میشوند. اگر این نمکها را کف دست بریزید، میتوانیم بلورهای منظم آن را مشاهده کنیم. درواقع تفاوت نمکهای کوبشی حاصل از سنگ نمک با نمکهای تبلور مجدد که استاندارد و بهداشتی هستند، تفاوت دارد.
حسینی با بیان اینکه چندی پیش مجددا نظارت بر نمکهای عرضه شده در سطح بازار را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم، گفت: طی بررسی سراسری که انجام دادیم، مشخص شد حدود 95 درصد از نمکهایی که از وزارت بهداشت پروانه بهداشتی دریافت کردهاند، با ویژگیها و معیارهای استانداردی ما منطبق بودهاند و حتی به یک یا دو برند تذکر دادیم. اما مشکل اصلی ما در خصوص نمکهایی است که از وزارت بهداشت پروانه ندارند و عمدتا در کارگاههای نمککوبی خارج از شهر تهیه میشوند.
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