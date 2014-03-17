آیین نامه استعدادهای درخشان ارشد و دکتری نهایی شد

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین تصمیمات درباره آیین نامه استعدادهای درخشان، اظهار داشت: تازه ترین جلسه شورای برنامه ریزی وزارت علوم با حضور 5 رئیس و 5 معاون آموزشی دانشگاه به همراه برخی متخصصین برگزار و آیین نامه استعدادهای درخشان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهها نهایی شد.

وی ادامه داد: آیین نامه مذکور به دانشگاهها این اجازه را می دهد که جدا از کنکور دست به انتخاب برترینها بزنند تا از این طریق، ضعفهای کلی کنکور پوشانده شود.

نوه ابراهیم با بیان اینکه آیین نامه استعدادهای درخشان به عدم حضور دانش آموختگان نمونه در خارج از کشور کمک می کند، تاکید کرد: این آیین نامه پس از آنکه در شورای برنامه ریزی وزارت علوم تصویب شد به شورای هدایت که زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است برای تصویب ارسال می شود.

وی درباره زمان اجرایی شدن این آیین نامه گفت: آیین نامه استعدادهای درخشان پس از تصویب نهایی از مهرماه سال آینده اجرایی می شود. دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نگران وضعیت خود پس از عملی شدن این آیین نامه نباشند چون برنامه ریزی آنان را بهم نمی زند و می توانند طبق روال در فعالیتهای علمی حضور داشته باشند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد که دانشگاهها یک آیین نامه داخلی هم برای استعدادهای درخشان خود تهیه کرده و به وزارت علوم ارسال می کنند.