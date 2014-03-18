شهادت بانوی اسلام عامل استمرار امامت در جامعه بود/ زهرا(س) الگویی برای سبک زندگی اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، خداوند جهان هستی را با زیبایی و لطف بی نهایت خود آفرید و چرخ های جهان هستی را به حرکت در آورد و هزار کهکشان را بر مدار معین قرار داد تا هستی نظم بگیرد و مانند معبودش بی عیب ونقص باشد.

اما این همه شکوه و عظمت بدون خلقت خلیفه و موجودی کامل بیهوده به نظر می رسید بنابراین خداوند ورای تمام ملائک و موجوداتی که در عرش خلق کرده بود تصمیم به خلقت انسان گرفت و حضرت آدم و حوا را خلق کرد به این ترتیب داستان زندگی بشر بر روی سیاره خاکی آغاز شد.

خداوند زمینه صعود انسان را از حزیزترین مراتب به عزیز ترین و بالاترین مراتب عالم هستی فراهم کرد انسان تا زمان پیامبر خاتم (ص) اطلاعات و چند چون دقیقی در خصوص خلقت خود و جهان نداشت و خداوند برای تکامل انسان داستان آفرینش انسان را برای او درقرآن بیان کرد.

اما خداوند در خلوت های گوناگون در احادیث قدسی خود به پیامبر خاتم که محبوبترین معشوقش در نزد او بود در هنگام معراج راز خلقت هستی را برملا کرد و همانجا بود که به رسول مهربانی فرمود ای محمد من جهان را به خاطر تو و تو را به خاطر علی و هردوی شما را به خاطر فاطمه(س) خلق کردم.

آری فلسفه خلقت هستی زهرای ادهر(ع) همان است که پیامبر خاتم او را ام ابیها می نامید و می فرمود "فاطمه از من است و هرکس او را آزار دهد مرا آزرده است".

اما پس از رحلت رسول مهربانی بشر خطا کار و طمع کار نه تنها حرمت ام ابیها را حفظ نکرد بلکه در خانه او را آتش زد ولایت را به اسارت برد و زهرا (ع) را به شهادت رساند و به این ترتیب بود که در تاریخ بشر فاطمیه خلق شد فاطمیه ای که بشر خطا کار از خلق آن نخواهد توانست سرش را نزد پیامبر در روز جزا بالا بگیرد و جواب این همه ظلم را در حق مادر هستی بدهد.

امسال عید نوروز هم مانند سال‌های گذشته رنگ بوی فاطمیه گرفته و به ایام شهادت یاس نبی خوشبو شده است چه خوب است که ماهم در غم اهل بیت شریک باشیم و با حفظ حرمت فاطمیه قلب نازنین امام زمان(عج) را نشکنیم.

شهادت حضرت زهرا(س) عامل استمرار امامت در عالم هستی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی شهادت حضرت زهرا (س) را عامل استمرار ولایت الهی و امامت امت اسلامی در عالم هستی عنوان کرد.

حجت الاسلام کاظم لطفیان در گفتگو با مهر، با بیان این که زندگانی حضرت زهرا(س) کتاب عملی سبک زندگی بشر در جهان هستی است، گفت: آنچه زمینه الهی بودن امامت را در عالم هستی فراهم کرده وجود نازنین ام ابیها است.

وی افزود: همانطور که حضرت زینب(س) با سخنرانی های خود کربلا را در عالم هستی جاودان کردند اگر سخنرانی های رسای حضرت زهرا(ع) در دفاع از ولایت و فداکاری های ایشان نبود از ولایت و امامت در نزد مسلمانان نام و نشانی باقی نمی ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: دلیل نامگذاری بانوی دوعالم به نام آسمانی و قدسی فاطمه این است که وجود مبارک ایشان فلسفه خلقت جهان هستی است و ایشان با دور کردن بدی ها زمینه استمرار امامت و ولایت را فراهم کردند.

وی گفت: ایام فاطمیه فرصتی مناسب برای بیان حدیث غربت حضرت زهرا(س) و فداکاری های ایشان در تثبیت ولایت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی

وی با بیان این که دامن پاک و پرمهر حضرت زهرا (س) مکتب انسان سازی است، گفت: حضرت زهرا(س) با عصمت بی مثال و علم بی پایان الهی یازده امام بزرگوار را در دامان خویش پرورش داده اند.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه راز رستگاری انسان هم در دنیا و هم در آخرت در الگوپذیری از وجود حضرت زهرا(س) محقق می شود، بیان کرد: هستی و جهان آفرینش بر معیار شناخت حضرت زهرا(س) می چرخد و تا زمانی که ما حضرت زهرا (س) را نشناسیم قادر به شناخت امامان معصوم و راز جهان هستی نخواهیم بود.

وی یادآور شد: شناخت ابعاد شخصیتی حضرت زهرا زمینه محبت انسان به اهل بیت و نجات انسان را در دو جهان از عذاب و فتنه های شیطانی فراهم می کند.

مدیریت خانواده و تربیت دینی فرزندان مهم ترین عنصر سبک زندگی فاطمی

استاد حوزه و دانشگاه بیرجند و مدیر گروه فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه بیرجند اظهارکرد: مدیریت خانواده و تربیت دینی فرزندان از نظرحضرت زهرا(س) مهم ترین رسالت زنان و فلسفه آفرینش آنها در عالم است.

حجت الاسلام محمد هادی شهاب در گفتگو با مهر، گفت: حضرت زهرا (س) با تربیت انسان های والا و شایسته چون اهل بیت و شهادت در راه دفاع از ولایت به زنان و مردان عالم هستی نشان دادند که رسالت زن مانند دوران عرب جهالی تنها به برآوردن نیازهای عاطفی و روانی مردان ختم نمی شود بلکه خداوند زنان را برای رسالت مهم تری یعنی تربیت انسان ها وارسته در جهان هستی خلق کرده است.

وی افزود: حضرت زهرا (س) تنها یک زن خانه دار و مربی فرزندان نبودند بلکه با سخنرانی های رسای خود در دفاع از ولایت به جهانیان نشان دادند دفاع از ولایت اولین هدف انسان در زندگی و مسیر رسیدن به کمال و حیات طیبه است.

مدیر گروه فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه بیرجند با بیان این که عفت حضرت زهرا (س) گنج فراموش شده زنان امروزی است، گفت: اگر زنان امروز هم با حفظ عفت خود زمینه تربیت نسلی پاک را فراهم کنند در بهشت محشور و هم نشین سرور زنان دو عالم یعنی حضرت زهرا(س) خواهند بود.

حجت الاسلام شهاب با بیان این که حضرت زهرا (س) فلسفه خلقت جهان هستی است، گفت: بی حرمتی به فاطمیه در ایام نوروز تنها بی حرمتی به ساحت اهل بیت نیست بلکه بی حرمتی به ساحت مقدس و ازلی خداوند است.

وی با بیان این که تاکنون نهادهای فرهنگی در معرفی شخصیت حضرت زهرا به نسل جوان به خصوص دختران کوتاهی کرده اند، گفت: دلیل مهجوریت زن مسلمان در جامعه جهانی و بی احترامی به او توسط زنان بی قید و بند کوتاهی در معرفی شخصیت وارسته حضرت زهرا(س) به عنوان الگوی زن مسلمان و الگوی زنان در جامعه جهانی است.

استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: دهه فاطمیه بهترین زمان برای تبین ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) در میان زنان مسلمان و جوان ایرانی است.

حضرت زهرا(س) محوری ترین الگو برای فرهنگ خانواده دینی در جامعه هستند

حجت الاسلام احمد رضایی مسئول تشکل های دینی تلبغیات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان این که زن محور تشکیل خانواده و کانوان روانی و عاطفی خانواده محسوب می شود ،گفت: خانواده ایمانی در جامعه سرنوشت ساز و تعیین کننده آینده نوع بشر است بنابراین ما اگر خانواده ایمانی را در جامعه نهادینه کنیم خواهیم توانست سبک زندگی دینی را در جامعه نهادینه کنیم.

وی افزود: بهترین الگو برای خانواده ایمانی، خانواده حضرت زهرا (س) هستند و حضرت زهرا (س) در تمامی ابعاد فرزندان وارسته ای تربیت کرده اند بنابراین اگر زنان می خواهند به ابعاد روابط خانوادگی خود و با سایر اعضای خانواده و وظایف خود به عنوان کانون خانواده دینی و ایمانی آشنا شوند باید به زندگانی حضرت زهرا نگاه کرده و این بانوی بزرگوار را الگوی خود قرار دهند.

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که تشکل های دینی سازمان تبلیغات ابعاد سبک زندگی فاطمی را در دهه فاطمیه برای خانواده و مردم در مساجد و هیئت های مذهبی تبیین خواهند کرد، گفت:الگو برداری زنان از حضرت زهرا(ع) زمینه ساز رواج عفت، حجاب و پاکدامنی در جامعه است.

حجت الاسلام رضایی همچنین از تبیین ابعاد زندگی حضرت زهرا(ع) توسط روحانیان مستقر در اکیپ های راهداری و ستادهای نوروزی برای مسافران در ایام دهه فاطمیه خبرداد.