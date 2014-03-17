تبیین سبک زندگی فاطمی ضروری است

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با مهر افزود: در طول تاریخ اسلام ملت ایران همواره علاقه و محبت خود را به ولایت و اهل بیت معصومین (ع) نشان داده و با پیروی از سیره ائمه اطهار در این راستا گام برداشته اند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان عشق و محبت ملت ایران به اهل بیت (ع) را سبب استقامت و شکست ناپذیری آنها در مقابل تهدیدها و تحریم های دشمنان برشمرد.

وی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و تعطیلات نوروزی عنوان کرد: در ایام سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، علاوه بر تشویق مردم به انجام کارهای نیک و شایسته که در روایات دینی به آنها توصیه شده باید تذکرات لازم برای رعایت شأن و منزلت ایام فاطمیه بیان شود.

وی با اشاره به اینکه باید صله رحم، دید و بازدید و کمک به دیگران که در روایات اسلامی و مفاهیم دینی تاکید فراوانی به آنها شده، ترویج یابد، بیان عظمت و ویژگی‌های حضرت فاطمه زهرا(س) و تبیین سبک زندگی فاطمی را ضروری دانست و گفت: بیان معارف اهل بیت عصمت و طهارت(ع) دشمنان اسلام را به وحشت انداخته است.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره اینکه مهم‌ترین دغدغه ما کیفی‌سازی برنامه‌ها و مبارزه با هجمه‌های وهابیت علیه شیعه و فاطمیه است، گفت: وهابیت می‌خواهد فاطمیه را به حق جلوه ندهد و آن را افسانه تلقی کند ولی ما باید با پاسخگویی به شبهات به مبارزه برخیزیم.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان بیان اینکه مردم باید در نوروز۹۳ حرمت ایام فاطمیه را حفظ کنند ، اظهار کرد: متقارن بودن ایام فاطمیه با نوروز می تواند گامی برای ترویج معنویات باشد.