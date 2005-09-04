مراسم افتتاحيه مسابقات اسكي چمن قهرماني دنيا فردا برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" دراين رقابت ها 9 كشورحضورپيدا كرده اند كه با اسكي بازان مرد و زن خود در مسابقانت شركت مي كنند. اسكي بازان سه شنبه صبح با حضور درپيست ديزين به تمرين خواهند پرداخت و از روز چهارشنبه رقابت خود با حريفان را آغازمي كنند.