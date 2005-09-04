به گزارش خبرنگار "مهر" دراين رقابت ها 9 كشورحضورپيدا كرده اند كه با اسكي بازان مرد و زن خود در مسابقانت شركت مي كنند. اسكي بازان سه شنبه صبح با حضور درپيست ديزين به تمرين خواهند پرداخت و از روز چهارشنبه رقابت خود با حريفان را آغازمي كنند.
مسابقات اسكي چمن قهرماني دنيا- تهران
مراسم افتتاحيه مسابقات اسكي چمن قهرماني دنيا فردا برگزار مي شود
مراسم افتتاحيه مسابقات اسكي چمن قهرماني دنيا كه از روز چهارشنبه به مدت سه روز با حضور برترين اسكي بازان چمن دنيا در پيست ديزين برگزار مي شود فردا از ساعت 17 تا 19 در مجموعه ورزشي انقلاب برگزار مي شود.
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