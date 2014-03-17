29 هزار خانوار خرمشهری سبد کالا دریافت کردند/ صدور 4911 کارت الکترونیکی برای خانواده ها

عبدالامیر ربیهاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: به منظور سهولت در دریافت سبد کالای خانوار (مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج و پنیر) هفت محل شامل فروشگاه فرهنگیان، تعاون روستایی، تعاونی مرزنشینان شماره 1، فروشگاه اتکا و سه فروشگاه از بخش خصوصی خرمشهر به این امر اختصاص داده شد.

وی اظهار کرد: در این مدت 77 هزار و 177 تراکنش پشتیبانی انجام شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر با اشاره به از رده خارج شدن دفترچه های مرزنشینان، تصریح کرد: در این راستا کارت مبادلات مرزی به صورت الکترونیکی برای چهار هزار و 911 خانوار صادر شده است که با این شرایط خرمشهر به ترتیب پس از شادگان و سوسنگرد در رده سوم از نظر صدور کارت الکترونیکی مرزنشینان در سطح استان قرار دارد.

ربیهاوی با ابراز تاسف و نگرانی از عدم فعالیت تعاونی مرزنشینان مینوشهر به دلیل وجود برخی مسائل که از پرداختن به آنها خودداری کرد، خواستار رسیدگی جدی مسئولان به رفع مشکلات و شروع فعالیت این تعاونی به منظور استفاده از سهمیه ارزی کالا شد.

وی یادآور شد: هشت دفتر پیشخوان ما با تعاونیهای یاد شده همکاری دارند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر با اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه مواد غذایی با مشارکت اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان در محل نمایشگاه دائمی سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: این نمایشگاه به صورت موفقی برپا و در طول مدت برگزاری نیز با اقبال عمومی نیز مواجه شد.

ربیهاوی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته مواد غذایی پرمصرف، اساسی و مورد تقاضای مردم همچون گوشت، مرغ، برنج و شکر به اندازه لازم تامین و در حال توزیع است.

وی اظهار کرد: همچنین به منظور نظارت مستقیم بر عرضه مواد غذایی، مراکز عرضه محصولات، جلوگیری از کم فروشی و گران فروشی و به منظور تنظیم بازار پنج اکیپ بازرسی به طور مرتب از محلهای یاد شده بازدید می کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر با اشاره به انجام دو هزار بازرسی از مراکز عرضه محصولات اعم از اغذیه فروشی ها و سایر فروشگاهها تصریح کرد: در جریان این بازدیدها 146 متخلف ضمن معرفی به تعزیرات حکومتی به پرداخت 965 میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

ربیهاوی همچنین یادآور شد: در بحث قاچاق کالا متخلفان به پرداخت 127 میلیون ریال جریم نقدی محکوم شدند.



