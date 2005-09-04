آمريكا از متحدان خود خواست به شارون فشار نياورند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، منابع ارشد دولت بوش اعلام كردند: اولويت نخست آمريكا در خاورميانه تكميل خروج نظامي اسرائيل از غزه است و آمريكا تمايل دارد ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نشان دهد كه مي تواند كنترل امنيتي نوار غزه را بر عهده گيرد.

نيويورك تايمز نوشت : دولت بوش به صراحت اعلام كرده خواهان باقي مانده شارون در رياست حزب ليكود است تا باز هم بتواند در راستاي تشكيل دولت مستقل فلسطيني تلاش كند.

يكي از منابع ارشد دولت بوش به نيويورك تايمز گفت : ما همه به خوبي مي دانيم كه خروج از غزه براي اسرائيل خسارات زيادي داشت، به همين دليل گمان مي كنيم همه بايد به جاي فشار بر شارون به وي تبريك بگويند.

وي در ادامه اظهار داشت : ما به همه كشورها مي گوييم اگر شما خواهان صلح ميان اسرائيل و فلسطين هستيد ،بايد شرايط سياسي اسرائيل را درك كنيد.