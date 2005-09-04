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۱۳ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۵۹

همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد :

16 هزار دانش آموز تهراني براي روان سازي ترافيك به كمك پليس مي آيند

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از همراهي 16 هزار دانش آموز با ماموران پليس براي روان سازي ترافيك در اول مهر خبر داد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار حسين ساجدي نيا با اعلام اين مطلب در همايش پليس ياران مهر گفت : در سال گذشته بيش از 70 هزار دانش آموز با آموزش هاي راهنمايي و رانندگي آشنا شدند و تلاش مي كنيم اين  تعداد براي سال 84 به بيش از 3 برابر افزايش يابد .

در اين همايش كه با حضور مسوولان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در محل ساختمان راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ برگزار شد، رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به تشريح وضعيت تردد وسايل نقليه پرداخت و گفت : تهران با داشتن 3 ميليون خودرو و يك و نيم ميليون موتور سيكلت بيشترين وسيله نقليه كشور را در معابر خود جاي داده است .

وي از 15 ميليون سفر روزانه درون شهري در تهران خبر داد و گفت : در تهران 3 هزار و 104 كيلومتر معبر ، بيش از 4 هزار تقاطع و 500 ميدان وجود دارد كه در صورتي كه براي هر خودرو 6 متر مربع فضا در نظر گيريم ديگر هيچ معبري براي تردد مسايل نقليه وجود نخواهد داشت .

به گفته ساجدي نيا 20 روز اول مهر بيشترين مشكل  ترافيكي را در تهران خواهيم داشت .

کد مطلب 225799

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