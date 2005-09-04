16 هزار دانش آموز تهراني براي روان سازي ترافيك به كمك پليس مي آيند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار حسين ساجدي نيا با اعلام اين مطلب در همايش پليس ياران مهر گفت : در سال گذشته بيش از 70 هزار دانش آموز با آموزش هاي راهنمايي و رانندگي آشنا شدند و تلاش مي كنيم اين تعداد براي سال 84 به بيش از 3 برابر افزايش يابد .

در اين همايش كه با حضور مسوولان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در محل ساختمان راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ برگزار شد، رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به تشريح وضعيت تردد وسايل نقليه پرداخت و گفت : تهران با داشتن 3 ميليون خودرو و يك و نيم ميليون موتور سيكلت بيشترين وسيله نقليه كشور را در معابر خود جاي داده است .

وي از 15 ميليون سفر روزانه درون شهري در تهران خبر داد و گفت : در تهران 3 هزار و 104 كيلومتر معبر ، بيش از 4 هزار تقاطع و 500 ميدان وجود دارد كه در صورتي كه براي هر خودرو 6 متر مربع فضا در نظر گيريم ديگر هيچ معبري براي تردد مسايل نقليه وجود نخواهد داشت .

به گفته ساجدي نيا 20 روز اول مهر بيشترين مشكل ترافيكي را در تهران خواهيم داشت .