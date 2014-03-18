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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۰۲

بیگدلی با مهر مطرح کرد:

«ارواح ماه مهر» میهمان نمایشگاه کتاب می‌شود/ «راه‌ رفتن روی طناب» هنوز خواندنی نیست

«ارواح ماه مهر» میهمان نمایشگاه کتاب می‌شود/ «راه‌ رفتن روی طناب» هنوز خواندنی نیست

تازه‌ترین اثر داستانی احمد بیگدلی رونمایی در قالب مجموعه‌داستانی با عنوان «ارواح ماه مهر» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال آینده رونمایی می‌شود.

احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام صدور مجوز انتشار مجموعه داستان تازه‌ خود با عنوان «ارواح ماه مهر» اظهار کرد: نشر افراز مجوز انتشار این داستان‌ها را گرفته است و بنا بر وعده ناشر این کتاب در نمایشگاه بین‌المللی سال آینده رونمایی خواهد شد.

به گفته بیگدلی محموعه داستان ارواح ماه مهر یازده داستان کوتاه روایت شده است که بخشی از آنها از خاطرات کودکی بیگدلی نشات می‌گیرد.

وی همچنین به تازگی لوح فشرده صوتی این داستان‌ها را با صدای خودش به منظور ارائه همزان با نسخه چاپی این کتاب آماده کرده است.

نشر افراز همزمان با نمایشگاه کتاب مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های بیگدلی را نیز با عنوان «دالو و چند نمایشنامه دیگر» را به همراه دومین چاپ از رمان «بی‌تردید سه‌شنبه بود» را روانه بازار کتاب می‌کند.

بیگدلی در ادامه با اشاره به رمان تازه‌اش با عنوان «راه‌ رفتن روی طناب» نیز گفت: تالیف مجلد اول این رمان تمام شده اما قصد انتشارش را فعلا ندارم. این کار سه جلدی است و باید تکمیل شود و ناشرش هم باید سه مجلدش را منتشر کند.

بیگدلی پیش از این  گفته بود که این رمان را تحت تاثیر ضایعه درگذشت همسرش نوشته و شخصیت اصلی آن نیز خود او و همسرش هستند که با تغییر نام در این داستان نقش آفرین می‌کنند.

کد مطلب 2258017

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