به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح صبح دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: ازز وزیر فرهیخته ر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و امام جمعه کرمان تشکر می کنم که زمینه حضور بنده را در این عرصه فراهم کردند.

وی با اشاره به اینکه از مدیران قبلی فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهم که حمایت و راهنمایی خود را از من دریغ نکنند، ادامه داد: امیدواریم ایجاد وحدت و همدلی در جامعه هنری پاسخ شایسته ای برای این اعتماد باشد.

توجه به دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری

فلاح تصریح کرد: بی‌شک مهم ترین رویکردهای فرهنگی دولت تدبیر و امید توجه به دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری به عنوان اصلی ترین حامی بخش مظلوم فرهنگ، بازگشت نخبگان به عرصه فعالیت های فرهنگی، سود دهی فعالیت ها برای مبارزه با معضلات اجتماعی مانند فقر، فساد، تبعیض و اسراف گرایی، مشارکت نخبگان در سیستم های نظارتی، پرهیز از سلیقه گرایی و روشن کردن خطوط قرمزسرفصل‌های کاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دوره جدید رقم می‌زند.

این مسئول گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اخیر و در استمرار رویکرد تدبیر و عقلانیت به استفاده از کارکنان خویش در سمت های مدیریتی پرداخته است و بنابراین همه کارکنان این حوزه در ثمربخش نمودن چنین رویکردی مورد آزمایش قرار گرفتند و ناگفته پیداست که وحدت کلام و مشارکت و دغدغه داشتن همه و همه می تواند راه آینده را برای مدیران این وزارت خانه بهتر از قبل ترسیم کند.