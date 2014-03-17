کاهش تصادفات نیازمند فرهنگ سازی است/ لزوم استانداردسازی جاده ها

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش صبح دوشنبه در دیدار با اعضاء ستاد هماهنگی خدمات سفر استان اردبیل اضافه کرد: برای دستیابی به استانداردهای جهانی در زمینه تصادفات جاده باید در زمینه رانندگی و کاهش تصادفات فرهنگ سازی شود.

وی حجم سفرهای برون شهری در تعطیلات نوروزی را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: باید از این ظرفیت در ارتقاء فرهنگ عمومی در خصوص کاهش تصادفات برنامه ریزی و استفاده کرد.

استاندار اردبیل نقش رسانه ها و بویژه صدا و سیما را در این فرهنگ سازی تاثیرگذار خواند و ادامه داد: به نظر می رسد تاکنون در این زمینه به صورت عملی، علمی و کاربردی فعالیت قابل توجهی صورت نگرفته، هرچند برنامه هایی را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه همین میزان کم نیز تاثیرگذار بوده و طی چند سال اخیر با کاهش تصادفات در استان روبرو بوده ایم، تصریح کرد: البته بخشی از این مهم نیز برعهده دستگاه های اجرایی از جمله فعالیت مطلوب همین ستاد خدمات سفر است.

خدابخش اجرای طرح نوروزی را در راستای صیانت از جان و مال مردم دانست و یادآور شد: دستگاه های دخیل در این طرح وظیفه سنگینی دارند و باید توجه داشته باشند که آمادگی در کنار تعامل می تواند باعث کاهش تلفات جانی و مالی باشد.

وی همچنین بخشی از تصادفات را نیز به دلیل مشکلات جاده ای برشمرد و تاکید کرد که باید جاده های این استان براساس برنامه های کوتاه، میان مدت و بلند مدت استاندارد سازی شود.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه رفع این مشکل برعهده دولت است، خواستار شناسایی و حذف نقاط حادثه خیز استان، اصلاح جاده ها به لحاظ فنی، تشدید کنترل و.... شد.

وی اما بخش قابل توجهی از کاهش تصادفات جاده ای را برعهده خود مسافران و رانندگان دانست و عنوان کرد: باید با کاهش آمارهای این حوزه به جایگاهی برسیم که جزو کشورهای قابل قبول در کاهش تصادفات باشیم.

خدابخش شناخته شدن ایران به عنوان جهارمین کشور جهان در زمینه تصادفات جاده ای را در شان کشور ندانست.