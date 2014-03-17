اردن جایگزین مصر می شود/ احتمال انتقال دفتر سیاسی حماس به امان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الغد چاپ اردن، احمد یوسف یکی از رهبران جنبش حماس اظهار داشت: حماس از ابتکار عمل اردن برای برقراری آشتی ملی در فلسطین استقبال می کند و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این جنبش احتمالا برای بررسی این ابتکار عمل به زودی به اردن سفر می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: مشعل در جریان سفر به اردن درباره انتقال دفتر سیاسی حماس به این کشور نیز رایزنی خواهد کرد.

یوسف خاطرنشان کرد: ورود اردن به موضوع نظارت بر پرونده آشتی ملی فلسطین اقدامی است که حماس از آن به خاطر پایان بخشیدن به اختلافات داخلی و برقراری وحدت ملی برای مقابله با اشغالگران اسرائیلی استقبال می کند.

اظهارات احمد یوسف پس از آن مطرح می شود که شمار زیادی از نمایندگان پارلمان اردن اخیرا خواستار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از امان شدند و مصر نیز که تا پیش از این نظارت بر پرونده آشتی ملی فلسطین و حل اختلافات داخلی فلسطینی ها را برعهده داشت اخیرا پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری و مقابله با گروه های اسلامی افراطی موضع ضد حماس اتخاذ کرده است و حتی حماس را یک جنبش ممنوع الفعالیت در مصر معرفی کرد.

تحولات اخیر مصر و فضای مثبت حاکم بر اردن باعث شده است حماس به امان نزدیک شود و احتمالا این کشور جایگزین مصر در بررسی پرونده آشتی ملی فلسطین شود.