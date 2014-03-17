اسکان مسافران نوروزی در مجاورت حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

منصور کتانباف در گفتگو با خبرنگار مهر به آمادگی مدیریت شهری این منطقه برای استقبال و میزبانی از مسافران نوروزی و زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور سهولت دسترسی به اماکن زیارتی، خدماتی و رفاهی محل اسکان موقت میهمانان نوروزی، ورزشگاه سرپوشیده سلمان فارسی واقع در ضلع جنوب این حرم شریف در نظر گرفته شده است.



این مسئول به اهمیت برقراری امنیت مسافران در محل اسکان اشاره کرد و افزود: عوامل ستاد مدیریت بحران برای پیشگیری از بحران های احتمالی و عوامل امور شهری برای ارائه خدمات بهینه به صورت شبانه روزی میزبان میهمانان نوروزی هستند.



وی ظرفیت محل اسکان را 250 نفر برشمرد و اظهار داشت: علاوه بر محل اسکان پیش بینی شده، مسافران فرهنگی می توانند از مدارس سطح منطقه نیز استفاده کنند.



شهردار منطقه 20 شهر تهران به ارائه خدمات گردشگری رایگان به مسافران نوروزی نیز اشاره کرد و افزود: به منظور رفع سردرگمی میهمانان نوروزی، 6 جایگاه اطلاع رسانی در میادین مهم، پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و مبادی ورودی منطقه مستقر شده است که نسبت به توزیع بسته های فرهنگی، نقشه اماکن تاریخی و مذهبی و راهنمایی مسافران و زائران در ایام نوروز اقدام خواهند کرد.



