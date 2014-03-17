پیکر پدر شهید کاوه از مهدیه مشهد تا حرم رضوی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پدر شهید محمود کاوه که در سن ۸۵ سالگی دعوت حق را لبیک گفت پس از تشییع بر دستان مردم شهید پرور، مومن و انقلابی مشهد تا حرم و اقامه نماز، در بهشت رضا (ع) و در جوار فرزندش سردار شهید کاوه به خاک سپرده می شود

لازم به ذکر است، در پی درگذشت پدر شهید سردار محمود کاوه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرده و درگذشت مرحوم مغفور آقای حاج محمّد کاوه پدر شهید سردار محمود کاوه را به خانواده‌ و همه‌ بازماندگان و دوستان آن مرحوم تسلیت گفتند.

عابدین عابدی مقدم مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی نیز طی بیانیه ای به نيابت ازطرف خانواده شهداي معزز و ايثارگران استان خراسان رضوي،پايتخت معنوي ايران، در گذشت پدر سردار شهید کاوه را به امام شهدا(ره) مقام معظم رهبري، خانواده شهدا، ايثارگران و امت اسلامي تسليت و تعزيت گفته بود.

سرلشگر شهید محمود کاوه در مشهد به دنیا آمد و در سال‌های دفاع مقدس، فرماندهی لشکر155 ویژه شهدا را بر عهده داشت که پس از سال‌ها جهاد و رشادت در جبهه‌های غرب کشور، در سال 1365، در منطقه حاج عمران، شربت شهادت نوشید و پیکر پاکش در گلزار شهدای مشهد دفن شد.

در مراسم تشییع مردم محمد کاوه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کشور نیز حضور داشت.