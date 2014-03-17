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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

سریزدی در گفتگو با مهر:

فعال سازی معادن البرز گامی بلند در مسیر اقتصاد مقاومتی/ حوزه اشتغال البرز رونق می گیرد

فعال سازی معادن البرز گامی بلند در مسیر اقتصاد مقاومتی/ حوزه اشتغال البرز رونق می گیرد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری البرز گفت: فعال سازی معادن البرز گامی بلند در مسیر پیام مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است و از این طریق بخشی از نیازهای استان در حوزه اشتغال و رونق کسب و کار نیز محقق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه مشورتی استان البرز در سال 92 با حضور استاندار البرز، مشاوران، معاونان و مدیران کل البرز صبح دوشنبه برگزار شد.

معاون امور عمرانی استانداری البرز در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سال جدید باید سالی برای تحول و شکوفایی معادن البرز باشد.

مجید سریزدی در ادامه تاکید کرد: به ظرفیت های موجود در حوزه معدن در استان البرز به خوبی توجه نشده است به همین منظور یکی از اولویت های توسعه محورانه در استان تحول و شکوفایی در حوزه معدن است به صورتی که باعث اشتغال زایی در البرز خواهد شد.

سال 93 در حوزه عمرانی سالی ویژه است

وی خاطرنشان کرد: برای گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار استفاده از ظرفیت های صنعتی و معدنی در البرز ضروری است، استان البرز از معادن سنگ و صنایع ویژه ای برخوردار است که با برنامه ریزی می توان این حوزه را فعال کرد.

سریزدی بیان کرد: سال 93 در حوزه عمرانی و تحول در حوزه معدن سالی خاص و ویژه است.

معاون استاندار البرز با اشاره به پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: شناسایی ظرفیت های معدنی البرز و فعال سازی معادن گام های بلند در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است و نتیجه اش رونق کسب و کار در استان است.

سریزدی در پایان اظهار داشت: رونق بازار کسب و کار و سرمایه، در کنار صنعت عامل مهمی در روند توسعه پایدار است.

کد مطلب 2258094

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