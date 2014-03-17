برای نخستین بار 2 تیم از قم در بالاترین سطح کاراته بانوان کشور حضور یافت

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: امسال برای نخستین بار بود که تیم بانوان به نام شیر ژال به نمایندگی از قم در مسابقات سوپر لیگ کاراته بانوان باشگاه های کشور حضور پیدا کرد و در نهایت به مقام چهارم دست یافت.

وی عنوان داشت: البته ما در سال های اخیر همواره شاهد حضور بانوان کاراته کای قم در مسابقات لیگ های دسته اول و برتر کاراته بانوان کشور بوده ایم و امسال تیم بانوان هیئت کاراته در لیگ برتر نیز حاضر شد و در مجموع عملکرد خوبی داشت.

برخورداری در ادامه با بیان اینکه کاراته قم همواره در مسیر رشد و پیشرفت قرار داشته است، اضافه کرد: سال های زیادی است که کاراته با تلاش و همت عزیزان توانمندی که برای این رشته زحمات زیادی متحمل شده اند، برای ورزش قم و کشورمان افتخار آفرینی می کند.

وی ابراز داشت: از دو یا سه دهه قبل کاراته در قم افتخارآفرین است و در این سال ها همواره شاهد درخشش کاراته کاهای قمی بخش آقایان در مسابقات لیگ، قهرمانی کشور و میادین برون مرزی بوده ایم اما خوشبختانه امروز شاهد هستیم که بانوان نیز آرام آرام به سطح مطلوبی برای درخشش در عرصه قهرمانی رسیده اند.

برخورداری افزود: با توجه به اینکه باشگاه‌های فعال در کاراته قم در کنار فعالیت در امر آموزش استعدادهای نوجوان و جوان آینده دار بخش پسران به آموزش و تربیت دختران مستعد این رشته ورزشی می‌پردازند، کاراته قم در بخش بانوان رشد خوبی داشته است.

وی یاد آور شد: چند سالی است که در کنار تیم های رده‌های سنی مختلف نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان بخش پسران و آقایان، اعزام های مختلف در همین سطوح سنی در بخش دختران و بانوان به مسابقات لیگ و قهرمانی کشور انجام می شود.

نایب رئیس هیئت کاراته استان قم عنوان کرد: امسال تیم های بانوان قم در لیگ های کاراته کشور حضور خوبی داشتند و با توجه به اینکه بخش بانوان هیئت کاراته برنامه ریزی خوبی برای رشد و توسعه این رشته داشته و مربیان با دانشی نیز در کاراته بانوان قم فعال هستند، شاهد تحول خوبی در کاراته بانوان قم هستیم.

وی در پایان اذعان کرد: به زودی شاهد درخشش بانوان کاراته کای قم در سطوح مختلف تیم های ملی کاراته نیز خواهیم بود چرا که این ظرفیت و پتانسیل در کاراته بانوان قم وجود دارد و آنها می توانند همچون آقایان برای ورزش قم افتخار آفرین باشند.