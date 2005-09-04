جشن عاطفه ها با شعار "در انتظار مهر" 24 شهريور ماه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كمتيه امداد، منصور قمشه با دعوت از نيكوكاران، مسوولان و دستگاههاي اجرايي براي مشاركت در اين امر خير و خداپسندانه اظهار اميدواري كرد در آستانه سال تحصيلي جديد و شروع بهار علم و دانش ، دانش آموزان محروم كشور و آينده سازان ايران اسلامي در كنار ساير همكلاسي هاي خود به تحصيل و علم آموزي مشغول شوند.

وي افزود: مردم سخاوتمند كشورمان مي توانند كمك نقدي خود را علاوه بر پايگاههاي كميته امداد امام خميني و نيروي مقاومت بسيج به حساب شماره 3333 كميته امداد امام خميني(ره) نزد بانك ملي ايران شعبه پيام انقلاب اسلامي واريز نمايند.

قمشه همچنين اعلام كرد: حاميان نيكوكار طرح اكرام ايتام نيز به منظور كمك به دانش آموزان يتيم تحت حمايت مي توانند بسته هاي پيك شادي حاوي لوازم التحرير و ديگر ملزومات مورد نياز يك سال تحصيلي دانش آموزان يتيم را به آنان هديه نمايند.

وي يادآور شد: جشن عاطفه ها در آستانه بازگشايي مدارس و به منظور كمك به دانش آموزان نيازمند با شعار"در انتظار مهر" با همت ستاد احسان و نيكوكاري كميته امداد امام خميني و با همكاري صميمانه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروي مقاومت بسيج و همكاري ديگر دستگاهها و سازمانها برگزار مي شود.

قمشه خاطرنشان كرد: اين ستاد مسابقه "بهترين خاطره از جشن عاطفه ها" را در سال جاري برگزار خواهد كرد و طي آن دانش آموزان مقاطع ابتدايي و راهنمايي كه در سالهاي گذشته با حضور خود در پايگاههاي جشن عاطفه ها در اين حركت خداپسندانه شركت داشته اند مي توانند خاطره شيرين خود از اين حضور سبز را به رشته تحرير درآورند و به پايگاههاي جمع آوري كمكهاي مردمي جشن عاطفه ها در سراسر كشور تحويل نمايند.

گفتني است طي ده سال برگزاري جشن عاطفه ها، بيش از 124 ميليارد ريال از سوي مردم خير و نيكوكار ايران اسلامي به دانش آموزان نيازمند مساعدت شده است.