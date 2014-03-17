به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی اتحادیه و تعاونی چاپخانه‌داران تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی غروب روز یکسنبه 25 اسفند در تالار اجتماعات این تعاونی و با حضور علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران، احمدرضا اعتماد مظاهری مدیرعامل تعاونی چاپخانه‌داران، اعضای هیات مدیره اتحادیه و تعاونی و جمعی از فعالان صنعت چاپ تهران و همچنین محسن بیگلری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و جلیل کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم احمدرضا اعتماد مظاهری ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران گزارشی از فعالیت‌های تعاونی چاپخانه‌داران ارائه کرد که فروش بیش از 8 میلیارد تومان محصولات در سال جاری و سود حاصل از آن، سرمایه‌گذاری‌های متعدد اعضا در موضوع واردات مواد اولیه و ملزومات چاپ مورد نیاز اعضا، افزایش ارزش سهام و ... بخشی از این موارد بود که به گفته وی، نتیجه این عملکرد موجب شده تا تعاونی چاپخانه‌داران در سال جاری به عنوان یکی از تعاونی‌های برتر کشور شناخته شود.

در ادامه محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون صنعت چاپ پرداخته و اظهار داشت: متأسفانه صنعت چاپ امروزه با مشکلات و موارد متعددی مواجه شده است. نگرش ممیزی و نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عدم بهره‌مندی این صنعت از تمام ظرفیت‌های موجود داخلی، مسائل متعددی را فراروی این صنعت قرار داده است.

وی تصریح کرد: از آنجا که بیش از 80 درصد از فعالیت‌های صنعت چاپ در بخش بسته‌بندی متمرکز شده است، می‌توان با استفاده از توانمندی‌های مجلس شورای اسلامی در بخش قانون‌گذاری شرایط مناسبی را برای این بخش از صنعت چاپ رقم زد. نمی‌توان انتظار داشت که با مشکلات فعلی فعالان صنعت چاپ بتوانند از قابلیت‌های خود بهره‌برداری جامعی داشته باشند.

بیگلری در ادامه عنوان کرد: به نظرم باید بخش‌های نظارتی در موضوع بسته‌بندی را کاهش داده و امکان استفاده و فعالیت بهینه در این حوزه را برای فعالان صنعت چاپ موجب شد. بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادگی دارم تا با تمام توان و امکانات در خدمت اهالی فرهیخته و فرهنگی صنعت چاپ باشم. چرا که این بخش از صنعت خادمان فرهنگی و گمنام کشور محسوب می‌شوند. این حمایت‌ها تا برگزاری نشست اهالی صنعت چاپ با رئیس جمهور هم می‌تواند ادامه پیدا کند.

سخنران دیگر این نشست جلیل کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی بود. وی با اشاره به مشکلات متعدد و بی‌شمار نمایندگان بیان کرد: زمانی که نمایندگان برای حل و فصل برخی از مشکلات موجود در حوزه‌های انتخابیه با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستند، نمی‌توانند نسبت به موضوعات کلان کشور تصمیم‌گیری صحیح و مناسبی داشته باشند.

وی صنعت چاپ را صنعتی مادر دانسته و تصریح کرد: با توجه به اهمیت و ظرفیت‌های موجود در صنعت چاپ و بسته‌بندی و نقش بی‌رقیب این صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده، باید حمایت‌های مناسب و درخور توجهی از این صنعت به عمل آید.

کریمیان هم‌دلی و همراهی فعالان صنعت چاپ در رفع مشکلات را یکی از ستون‌های اصلی موفقیت این صنعت ارزیابی کرده و گفت: به طور قطع با همراهی و هم‌دلی تمامی فعالان و دست‌اندرکاران صنعت چاپ و بسته‌بندی و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌توان نسبت به آینده این صنعت در کشور امیدهای فراوانی داشت.

در ادامه علی نیکوسخن پشت تریبون این نشست قرار گرفته و از اجرایی شدن راه‌اندازی شهرک صنعتی چاپ و بسته‌بندی تهران در اتحادیه و تعاونی چاپخانه‌داران خبر داد. وی گفت: موفق شدیم تا مقدمات در اختیار گرفتن قطعه زمین مناسبی را به انجام رسانده و مراحل آماده‌سازی آن جهت ارائه به چاپخانه‌داران را آغاز کنیم.

نیکوسخن افزود: برگزاری دوره‌های آموزش اپراتوری ماشین‌آلات صنعت چاپ، برگزاری نشست کمیسیون‌های مختلف اتحادیه، اعزام نماینده اتحادیه در هیات چاپ نشر ایران به افغانستان، هماهنگی‌های لازم به منظور راه‌اندازی شهرک چاپ و... از جمله اقداماتی است که در سال جاری در اتحادیه چاپخانه‌داران تهران انجام شده است.

رضا رضایی دیگر سخنران این مراسم بود. رئیس هیات داوران مسابقات ملی صنعت چاپ کشور گفت: از گذشته به صنعت چاپ نهایت کم‌لطفی صورت گرفته است و علت آن هم این است که عزیزانی که در این صنعت فعال هستند در حقیقت سرمایه‌دار نیستند و سرمایه‌گذار نبوده‌اند، کارگرانی بودند که ابزار کارشان را داشته‌اند.

وی اضافه کرد: اهالی صنعت چاپ همه عمرشان را صرف رشد این صنعت کرده‌اند و واقعاً در رشد صنعت چاپ کشور تا به امروز هیچ دولتی نقش نداشته و تنها تلاش بخش خصوصی بوده است. برخی از چاپخانه‌های شبه دولتی از دلارهای دولتی ارزان استفاده کرده و ضربات سنگینی هم دارند به صنعت چاپ می‌زنند، چراکه وقتی قیمت تمام شده آنها ارزان است و در خرید ماشین‌آلات صنعت چاپ هم رانت‌های خوبی داشتند طبیعتاً می‌توانند هر کاری دلشان می‌خواهد انجام دهند.

وی افزود: در حقیقت باید گفت شاید این چاپخانه‌های شبه دولتی یک انحصار خطرناکی را به وجود آورده‌اند اما این موضوع می‌تواند به صنعت چاپ ضربه وارد کند. در حالی که در دنیا رشد چاپ کتاب، رشد منفی دارد یعنی در کشور آلمان رشد کتاب، منهای 7 بوده است چون از شبکه مجازی استفاده می‌شود اما رشد بسته‌بندی در صادرات این کشور مثبت 10 بوده است. امیدواریم فراکسیون چاپ تشکیل شود و اولین کارش، آمار دقیقی از میزان چاپ و نیاز کشور داشته و کسب کند. برخی از مردم به راحتی نمی‌توانند مجوز تاکسی، دریافت کنند اما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر کسی یک آشنایی دارد، می‌گویند که ثواب دارد یک جواز چاپخانه‌برای ثوابش صادر کنید.

در ادامه این مراسم سیداسدالله سرشار، پیشکسوت صنعت چاپ پایتخت و عضو کمیسیون حل اختلاف اتحادیه چاپخانه‌داران تهران به ایراد سخنانی در خصوص مشکلات و مسائل موجود در صنعت چاپ پرداخته و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صنفی طرف هستند عمر خود را صرف پیشبرد اهداف و برنامه‌های این صنعت کرده‌اند.

وی با اشاره به شرایط ماشین‌آلات مستقر در چاپخانه‌های کشور تصریح کرد: در بیشتر چاپخانه‌های کشور، ماشین‌آلات و تجهیزات چاپ قدیمی به عنوان یادگاری نگهداری می‌شود یعنی ماشین‌های چاپ مکانیکی دیگر کارآیی ندارد ولی به عنوان یادگاری در چاپخانه‌ها نگهداری می‌شود.

سرشار صنف چاپ را متفاوت از دیگر اصناف داشته و ادامه داد: صنف چاپ با صنف طلافروش و فرش فروش و با اصناف دیگر بسیار متفاوت‌تر است یعنی بیشتر عزیزانی که در این نشست حضور دارند از بیماری آرتروز و کمردرد رنج می‌برند چراکه سال‌های سال، کارگری کرده‌اند برای چاپخانه‌داران گذشته که روح‌شان شاد. وقتی خودشان کارفرما شدند.

عضو کمیسیون حل اختلاف اتحادیه چاپخانه‌داران تهران گفت: متأسفانه برخی‌ها بی‌رویه به حوزه صنعت چاپ ورود یافتند یعنی در زمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کسانی که اصلاً صلاحیت نداشتند، مجوز چاپخانه‌داد حتی به بعضی از کارمندان؛ وزارت ارشاد به برخی از کسانی که در چاپخانه‌ها به بازرسی می‌پرداختند، برای اینکه می‌خواستند تودیع‌شان کنند، به خاطر سوابق‌شان مجوز چاپخانه دادند که این مهم ضربه بزرگی به صنعت چاپ وارد کرد.

وی اضافه کرد: محال بود که در زمان شاه این اجازه داده شود که کارهای دولتی در بخش دولتی چاپ شود بلکه کار دولتی مختص، چاپخانه‌داران بود و تعداد اندکی از چاپخانه‌ها نظیر بانک ملی به چاپ کارهای خودشان می‌پرداختند و اکثر بخش دولتی کاریشان را به چاپخانه‌داران خصوصی می‌دادند.

سرشار ادامه داد: یک روزی یکی از بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپخانه بنده آمد و موقعی که داشت خداحافظی کند بهم گفت: سرشار خدا را شکر؛ من از این جمله تعجب کردم و دلیل آن را پرسیدم که گفت: برای اینکه از سر لاله‌زار هر چاپخانه‌ای را بازرسی کردم چراغ آن خاموش و کارگران آن نشسته بودند آیا واقعاً باید وضع چاپخانه‌های ما اینگونه باشد؟ اهالی صنعت چاپ درگیری های بسیاری در اداره مالیات دارند، بنده چند روز پیش برای کاری به این اداره رفته بودم که خانمی را دیدم که برای آپارتمانش به آنجا آماده بود، کارمند بخش مربوطه به آن خانم گفت: شما بنشینید چراکه می‌خواهم کار شخص دیگری که در آن پول است، انجام دهم، این مهم زیبنده یک مسئول جمهوری اسلامی نیست ما انقلاب کردیم و خون شهدای ما نباید پایمال شود.

سرشار با بیان اینکه نمایندگان ملت باید درد ملت را بفهمند، بیان کرد: صنعت چاپ دارای مشکلات بسیاری است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، این صنعت به شکوفایی نخواهد رسید.