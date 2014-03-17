آماده سازی 15 بوستان قم برای اسکان موقت زائران/ آماده باش 3000 نیروی خدماتی

مهدی اصفهانیان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به منظور اسکان موقت زائران اکثر بوستان‌های بزرگ شهر قم تجهیز شده‌اند تا زائران بتوانند برای استراحت موقت زائران فضایی آرام را فراهم کنند.

وی گفت: 15 بوستان شهر قم به صورت ویژه در ایام نوروز به منظور اسکان موقت زائران آماده سازی شده است که برخی از بوستان‌ها شامل بوستان علوی، بوستان غدیر، بوستان هاشمی، بوستان ریحانه، بوستان قائم، بوستان بنیادی، بوستان لاله، بوستان نیایش، بوستان شهید آخوندی، بوستان رجایی و بوستان ولیعصر می‌شود.

معاون هماهنگی مناطق و خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد: 2 بوستان بزرگ فدک و امام رضا(ع) در ضلع شمالی و جنوبی بستر رودخانه برای اسکان موقت زائران تجهیز شده اند و تمامی اقلام مورد نیاز زائران اعم از اقلام فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و خوراکی در این بوستان ها عرضه می شوند.

وی ادامه داد: در این 2 بوستان مکان هایی برای نصب چادر در نظر گرفته شده، همچنین تجهیزات مورد نیاز زائران نیز قرار داده شده است.

اصفهانیان مقدم گفت: در ایام نوروز سه هزار نیروی خدماتی به صورت شبانه روزی و 270 دستگاه از انواع ماشین آلات اعم از مکانیزه و رفت و روب برای تامین رفاه حال شهروندان و زائران فعال هستند.

