200 شرکت عضو اتاق تعاون لرستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله سهرابی ظهر دوشنبه در هشتمین جشنواره تعاونی های برتر استان لرستان با اشاره به اینکه تعاونی های می توانند سنگ بنای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور باشند، اظهار داشت: اگر تعاونی های یک دست ویک صدا شوند می توانند باعث ایجاد تحول در شرایط اقتصادی و اشتغال شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 200 شرکت تعاونی در اتاق تعاون استان عضو هستند، تصریح کرد: همچنین هفت اتحادیه تعاونی در اتاق تعاون لرستان عضویت دارند.

دبیر اتاق تعاون استان لرستان با اشاره به اینکه قانون تعاون توسط لایحه دولت و طرح نمایندگان قرار است تغییر کند، افزود: در این لایحه قرار است که 14 ماده از قانون تعاون اصلاح شود.

سهرابی با بیان اینکه این تغییرات به زودی نهایی و ابلاغ می شود، یادآور شد: در این لایحه به بخش مردمی قانون تعاون اهمیت ویژه داده شده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه رهبر فرزانه انقلاب از سال 87 به بعد در نامگذاری سالها به مسئله اقتصاد اهمیت ویژه داده اند، اظهار داشت: در چند روز گذشته نیز سیاست های اقتصاد مقاومتی را در 24 بند ابلاغ کردند که این امر نشان دهنده تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر مسئله اقتصاد کشور است.

بهروز نصیری با بیان اینکه تنها بهبود شاخص های اقتصادی مدنظر رهبر فرزانه انقلاب نیست، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در سیاست ها و مولفه هایی که برای اقتصاد مقاومتی بیان کردند به عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه تکیه بر ظرفیت های داخلی از مولفه هایی است که رهبر معظم انقلاب در سایت های ابلاغی به آن تاکید کرده اند، افزود: بخش تعاون می تواند نقش مهم و اساسی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به اینکه از ظرفیت عظیم تعاون برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید استفاده کرد، گفت: تعاون یک نوع اقتصاد مردمی است که بر نیروی انسانی و سرمایه داخلی کشور تکیه دارد.

نصیری با بیان اینکه نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور کمتر از 10 درصد است، یادآور شد: ضروری است که سهم و نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موتورهایی که می تواند اقتصاد کشور را به سند چشم انداز نزدیک کند استفاده از تعاونی ها است، ادامه داد: در دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به مباحث اقتصادی شده و استاندار لرستان نیز اهتمام ویژه ای برای استفاده از هلدینگ های دولتی و غیردولتی برای بهبود شاخص های اقتصادی استان دارد.