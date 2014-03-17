401 هزار تن کالا امسال وارد آذربایجان غربی شد

میرهاشم سید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال شاهد کاهش واردات کالا امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اظهارداشت: میزان واردات کالا طی سال گذشته41 هزار و 348 تن بود.

سیداحمدی ادامه داد: ارزش کالاهای وارداتی گمرک‌های آذربایجان غربی در 11 ماه سال گذشته 639 میلیون و 602 هزار و 705 دلار برآورد شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به کاهش وزن کالاهای وارداتی گمرک‌های آذربایجان غربی، افزود: وزن این کالاها در 11 ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش یافته است.

سید احمدی گفت: ارزش دلاری کالاهای وارداتی گمرک‌های آذربایجان غربی در 11 ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با کاهش 13 درصدی مواجه شده است.

وی اضافه کرد: میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی از گمرک‌های آذربایجان غربی در 11 ماه امسال یک هزار و 387 دلار است.

10 کشور عمده صادرات آذربایجان غربی

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به 10 کشور عمده صادرات آذربایجان غربی، اظهار داشت: طی سال جاری بیش از 348 میلیون دلار صادرات از طریق آذربایجان غربی به کشور عراق انجام گرفته است.

وی سهم کشور عراق از کل صادرات استان را 63 درصد اعلام کرد و افزود: پس از کشور عراق ترکیه با 136 میلیون دلار صادرات رتبه دوم صادرات استان را دارد.سیداحمدی سهم ترکیه از کل صادرات استان را در ده ماه گذشته سال جاری 25 درصد اعلام کرد

وی با بیان اینکه کشورهای عمده صادرات استان پس از عراق و ترکیه به ترتیب ترکمنستان جمهوری آذربایجان، گرجستان ، افغانستان، آلمان، ایتالیا و مونته نگرو هستند، تصریح کرد: ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به ترتیب با 22 میلیون دلار و 11 میلیون دلار صادرات در سال جاری 4 و 2 درصد از کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است

سید احمدی ادامه داد: در این مدت 8 میلیون دلار صادرات به گرجستان داشتیم که در این راستا شاهد سهم یک درصدی افغانستان و از کل صادرات استان هستیم.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه آلمان نیز پذیرای صادرات 2 میلیون دلاری ایران در سال جاری است، گفت: ارزش کالاهای صادراتی به کشور ایتالیا در ده ماه گذشته سال جاری 2 میلیون دلار است.

سید احمدی با اشاره به صادرات 2 میلیون دلاری به مونته نگرو در ده ماه گذشته سال جاری ، افزود: در این مدت 10 میلیون دلار صادرات سایر کشور ها داشتیم.وی سهم سایر کشورها از کل صادرات استان را در این مدت 2 در صد عنوان کرد.

تردد بیش از سه میلیون نفر از گمرکات آذربایجان غربی

ناظر گمرکات آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه طی 11 ماه گذشته سال جاری بیش از سه میلیون نفر مسافر از طریق گمرکات آذربایجان غربی تردد کرده‌اند افزود: میزان تردد از طریق گمرکات استان در سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 32 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی اعلام کرد: در مدت زمان مشابه سال گذشته 2 میلیون و 277 هزار مسافر از طریق گمرکات استان تردد داشتند که این میزان در سال جاری به بیش از 3 میلیون مسافر رسیده است.

سیداحمدی در ادامه با اشاره به تعداد ورود و خروج از طریق گمرکات استان، افزود: از کل ترددهای انجام گرفته سال جاری بیش از 1 میلیون و 527 هزار نفر از طریق گمرکات به استان وارد وبیش از 1 میلیون و 477 هزار نفر از گمرکات استان خارج شده‌اند.

سیداحمدی با بیان اینکه گمرک ارومیه کمترین میزان ورودی را به خود اختصاص داده است عنوان کرد: بیش از 22 هزار نفر از طریق گمرک ارومیه وارد استان شده‌اند.

وی با اشاره به خروج 24 هزار نفر از طریق گمرک ارومیه، ادامه داد: کمترین میزان خروجی نیز از همین گمرک در سال جاری گزارش شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: با وجود اینکه گمرک ارومیه سهم کمتری از میزان ترددها را به خود اختصاص داده است ولی شاهد هستیم که میزان ورودی و خروجی در این گمرک در یازده ماه گذشته سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

سیداحمدی افزود: میزان ورودی از گمرک ارومیه در سال جاری 44 درصد و تعداد خروجی از این گمرک 28 درصد افزایش را نشان می‌دهد.