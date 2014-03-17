بهزیستی محروميت زدايي را اولویت بداند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پورمختار ظهر دوشنبه در نشست با کارکنان اداره بهزيستي شهرستان بهار گفت: معلوليت محدوديت نيست پس معلوليت نبايد درروحيه افراد تأثير گذار باشد .

پورمختار با اشاره با بیان این مطلب که بهزيستي در سال هاي اخير خدمات ارزشمند و قابل توجهي به مدد جويان تحت پوشش این سازمان ارائه داده است، اظهار داشت: سازمان بهزيستي بعد از تشکيل، اهداف و وظايف مقدسي را در جامعه بر عهده گرفته است.

وی گفت: از مهمترين این وظایف مي توان به حمايت از زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، حمايت از ايتام، کودکان بي سرپرست و کودکان خياباني، نگهداري معلولان غير قابل توانبخش، حمايت از زنان مطلقه و خانواده هاي نابسامان، پيشگيري از معلوليت ها، آسيب ها و ضايعات اجتماعي، باز پروري معتادين و تربيت منحرفين اجتماعي و پيشگيري از طلاق و مشاجره هاي خانوادگي اشاره کرد.

در سالجاری 424 میلیون تومان به مددجویان بهزیستی بهار پرداخت شده است

رئيس اداره بهزيستي شهرستان بهار نیز در این سرکشی گفت: اداره بهزيستي شهرستان بهار در راستاي اهداف سازمان که توانمند سازي و بازتواني جامعه است در سه حوزه پيشگيري، توانبخشي و اجتماعي ارائه خدمات مي کند.

فريدالدين حجت الاسلامي اظهار داشت: در مجموع هزار و 700 خانوار از خدمات مستمر و غير مستمر بهزيستي شهرستان بهار بهره مند مي گردند تا جائیکه از ابتداي سالجاری تا کنون 424 ميليون تومان مستمري و مبلغ 46 ميليون و 285 هزار تومان بن کارت، به مستمري بگيران پرداخت شده است.

حجت الاسلامی افزود: از ابتدای سالجاری همچنین 18 ميليون تومان به دانشجويان تحت پوشش، 20 ميليون تومان برای تعمير مساکن مددجویان، ارائه 52 ميليون و 600 هزار تومان کمک هزينه ازدواج، ارائه 32 ميليون و 200 هزار تومان کمک هزينه خريد وسايل منزل و 24 ميليون و 700 هزار تومان براي ساخت وسايل کمک توانبخشي توسط بهزيستي بهار هزينه شده است.

وي اذعان داشت: نبود اعتبارات مناسب بمنظور رفع نيازهاي اساسي و ضروري منزل، مناسب نبودن مکان فيزيکي اداره (به دليل کوچک بودن و عدم وجود آسانسور يا بالابر برای دسترسي معلولان به طبقه دوم) از مهم ترين مشکلاتي است که مانع خدمات رساني مناسب به معلولين در شهرستان مي شود.

حجت الاسلامی به بيان انتظارات اداره بهزيستي و معلولين، از ساير ادارات پرداخت و گفت: مناسب سازي ادارات برای دسترسي سريعتر معلولين، مناسب سازي محيط و مبلمان شهري برای تسهيل در رفت و آمد و استفاده از امکانات شهري، همکاري ادارات با بهزيستي در خصوص ارجاع توانخواهان برای کاهش بروکراسي اداري و انجام امور ايشان در حداقل زمان ممکن و با کمترين هزينه، پايبندي اداره به قانون سه درصد معلولين، بسترسازي بمنظور ايجاد اشتغال پايدار معلولين توسط ادارات مرتبط، از مهم ترين خواسته هاي اين اداره است که همکاری همه جانبه دستگاههای اجرائی شهرستان را می طلبد.