به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید یدالله شیرمردی، رئیس ستاد نماز جمعه تهران با اشاره به انتشار اوراق وقف در کشور برای ساخت بیمارستان ویژه بیماران مبتلا به سرطان گفت: انجام وقف به صورت مشارکتی کار جدیدی نیست و بسیاری از مساجد، حسینیه‌ها، آستان قدس رضوی و سایر موقوفات بزرگ به صورت مشارکتی ساخته شده و چندین واقف داشته‌اند.

وی ادامه داد: در ساخت برخی از مساجد مثلاً یک واقف تهیه مصالح، یک واقف، وقف زمین، دیگری وقف تجهیزات و ... را بر عهده داشته است، هر صحن آستان قدس رضوی نیز توسط یک یا چندین واقف ساخته و وقف این آستان شده است.

انتشار اوراق وقف اقدامی خوب برای استفاده از ابزار روز در خصوص سنت وقف

حجت‌الاسلام شیرمردی انتشار اوراق وقف را اقدامی خوب برای استفاده از ابزار روز در خصوص سنت وقف دانست و گفت: در گذشته نیز موقوفات ارزشمندی برای درمان و بهداشت مردم صورت گرفته است، مثلاً موقوفه نمازی در شیراز موقوفه‌ای است که برای درمان مردم وقف شده بود، اما وقتی واقف متوجه شد که مردم به دلیل آلودگی آب دچار بیماری می‌شوند با وقف 70 تا 80 حلقه چاه و در اختیار قرار دادن آب و ایجاد تصفیه خانه آب سالم، موجب کاهش بیماری‌ها در زمان خود شد.

اکنون با انتشار اوراق وقف همه می‌توانند

وی افزود: ممکن است افراد به اندازه‌ای دارایی نداشته باشند که بتوانند به تنهایی موقوفه‌ای ایجاد کنند اما اکنون با انتشار اوراق وقف همه می‌توانند در پروژه‌های وقفی شریک و جزو واقفان قرار گیرند.

مدیرکل اسبق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با تأکید بر اینکه اگر در خصوص اوراق وقف فرهنگ‌سازی صحیحی صورت بگیرد، هیچ پروژه بر زمین‌مانده‌ای در کشور باقی نخواهد ماند، تصریح کرد: در حال حاضر در کشورمان وقف با دو مسئله جدی مواجه است: یکی موقوفه‌خواری و دوم عمل نکردن به وقف، که هر دوی این عوامل موجب صدمه دیدن فرهنگ غنی وقف شده است.

وی به موقوفات گسترده‌ای که در شهر تهران وجود داشته و از دوران قبل از وقفیت خارج شده است نیز اشاره و سؤال کرد: امیر کبیر از لویزان تا شوش را وقف کرده بود، اکنون این موقوفه کجاست؟ بخش‌‌های زیادی از شمیرانات وقف بوده چرا اکنون این موقوفه‌ها وجود ندارد؟

حجت‌الاسلام شیرمردی افزود: مردم وقتی می‌بینند به نیت واقفان عمل نمی‌شود، انگیزه وقف را از دست می‌دهند و احساس می‌کنند اگر وقف کنند موقوفه آنها نیز به سرنوشت موقوفات گذشته دچار می‌شود. بر همین اساس مردم خیّر کشورمان با تأسیس مؤسسات خیریه در اصل وقف انجام می‌دهند اما بدون اطلاع از قانون وقف و بدون اینکه نام وقف را بر روی آن بگذارند.

وی با پیشنهاد تأسیس بنیاد موقوفات در سازمان اوقاف با هدف نظارت دقیق بر عمل به نیت واقفان و حفاظت از موقوفات، گفت: سود موقوفات فقط باید در محل مد نظر واقف صرف شود. همچنان که پول نذورات امامزادگان باید در امامزاده مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان اوقاف تنها نظارت را بر عهده دارد/ متولیان هر موقوفه؛ مسئولان اصلی

رئیس ستاد نماز جمعه تهران بر لزوم آگاهی کامل متولیان موقوفات در خصوص احکام وقف، حق الله و حق‌الناس تأکید کرد و گفت: موقوفه‌خواری باید از درون موقوفات ریشه‌کن شود و سازمان اوقاف نیز در این راستا باید با ریشه‌کنی موقوفه‌خواری انقلابی را ایجاد کند.

وی بر وجود 70 تا 80 درمانگاه و بیمارستان موقوفه در تهران نیز اشاره کرد و افزود: بیمارستان‌هایی بودند که به کمک وقف ساخته شده‌اند اما پس از ساخت، همان مبالغ بیمارستان‌های خصوصی از مردم گرفته می‌شد و موقوفه بودن یا نبودن بیمارستان فرقی به حال مردم نداشت، باید مراقب باشیم که بیمارستان تخصصی ویژه بیماران مبتلا به سرطان به این سرنوشت دچار نشود و تمهیداتی اندیشیده شود که هزینه درمان در آن برای مردم کمتر باشد.

حجت‌الاسلام شیرمردی تصریح کرد: برای اداره این بیمارستان، تأمین هزینه‌های کادر درمانی و خدماتی، نگهداری از ساختمان، نوسازی و بازسازی آن طی سال‌های بعد و ... باید فکری اندیشید.

مسئولان سازمان اوقاف با اطلاع‌ از مشکلات این حوزه به برنامه‌ریزی اصولی و ساختارهای بنیادی برای تاسیس این بیمارستان اقدام کرده‌اند.