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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

شهریاری:

2200 سيل زده شهرستان نهبندان در چادرهاي امدادي اسكان داده شدند

2200 سيل زده شهرستان نهبندان در چادرهاي امدادي اسكان داده شدند

بیرجند – خبرگزاری مهر: مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي از اسكان دو هزار و 200 سيل زده روستاهاي نهبندان در 455 چادر اسكان اضطراري هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحيم شهرياري با بيان اين مطلب گفت: از ابتدايي ترين لحظات وقوع سيل در شهرستان نهبندان تا كنون 18 تيم عملياتي جمعيت هلال احمر در مناطق سيل زده مستقر شده و به امدادرساني پرداختند.

وي به ارسال اقلام زيستي به منطقه سيل زده نهبندان اشاره كرد و گفت: 150 بسته غذايي يك ماهه، 13 هزار و 360 قوطي انواع كنسروجات، 3هزار و 500 قرص نان، يك هزار و 400 كيلو قند، يك هزار و 865 كيلو حبوبات، 600 بسته ماكاروني، 200 كيلو شكر، دو هزار و 370 قوطي روغن و شش هزار و 500 كيلو برنج به منطقه سيل زده نهبندان ارسال شده است.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي همچنين از ارسال 500 بسته چاي، 372 بسته ست بهداشتي، 660 عدد گالن، 2 هزار و 500 نايلون پوشش چادر و 192 بسته پودر لباس شويي به منطقه سيل زده نهبندان خبر داد.

شهرياري ادامه داد: دو هزار و 935 تخته پتو، 768 تخته موكت، 278 دستگاه والر،170 عدد زيرانداز و 300 ست ظروف از ديگر اقلام زيستي است كه براي توزيع بين سيل زدگان ارسال شده است.

وي به ناوگان خودرويي بكارگيري شده در اين عمليات اشاره كرد و افزود: چهاردستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودروي نجات، 17 دستگاه خودروي كمك دار سبك و 12دستگاه خودروي كمك دار سنگين در اين عمليات بكارگيري شده اند.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي تصريح كرد: كمك هاي مردمي در حين و بعد از وقوع سيل در اين مناطق مهمترين عاملي بود كه به روند امدادرساني سرعت مي‌بخشيد.

شهرياري از حسن انجام كار، سرعت عمل امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر استان قدرداني كرد و گفت: در اين حادثه بارها بي طرفي و خدمت بي پيرايه به بشريت در چهره هاي مصمم اعضاي هلال احمر مستقر در مناطق سيل زده به چشم مي خورد.

کد مطلب 2258236

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