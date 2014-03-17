کردستان قهرمان لیگ ژیمناستیک هنری نوجوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، رقابت های لیگ ژیمناستیک هنری آقایان در بخش نوجوانان با حضور 13 تیم ( سماعی تبریز ، خانه ژیمناستیک لرستان ، هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی ، شهید چمران یزد ، خانه ژیمناستیک هرمزگان ، استاد اعظمی فارس ، هیئت ژیمناستیک تهران ، آریاژیم اصلی تهران ، باشگاه تختی قم ، خانه ژیمناستیک کردستان ، شهید طاهری کرمانشاه ، هیئت ژیمناستیک کرمان و خانه ژیمناستیک قم ) پایان یافت. در این دوره از مسابقات تیم های خانه ژیمناستیک کردستان آریاژیم اصلی تهران و هیئت ژیمناستیک تهران به ترتیب توانستند مقام های اول تا سوم تیمی را از آن خود کنند.
نتایج مسابقات بشرح زیر اعلام شد :
تیمی :
خانه ژیمناستیک کردستان مقام اول
آریاژیم اصلی تهران مقام دوم
هیئت ژیمناستیک استان تهران مقام سوم
خانه ژیمناستیک هرمزگان - چهارم
شهید چمران یزد - پنجم
شهید طاهری کرمانشاه - ششم
قهرمان قهرمانان :
سید محمد شفیعی از هیئت ژیمناستیک تهران اول
سهیل زرافشان از آریاژیم اصلی تهران دوم
آرمین دوستی از خانه ژیمناستیک کردستان سوم
حرکات زمینی :
امید آیینه بند از باشگاه سماعی تبریز و سید محمد شفیعی از هیئت ژیمناستیک تهران مشترکاً اول
سهیل زرافشان از آریاژیم اصلی تهران سوم
خرک حلقه :
میلاد محمدی از خانه ژیمناستیک کردستان اول
محمدامین غنی زاده از هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی دوم
پویان بیک زاده از هیئت ژیمناستیک تهران سوم
دارحلقه :
پیام بخشی از خانه ژیمناستیک هرمزگان اول
آرمین دوستی از خانه ژیمناستیک کردستان دوم
محمدمهدی شعبانی از آریاژیم اصلی تهران سوم
پرش خرک :
امید آیینه بند از سماعی تبریز ، شهاب بیران وند از خانه ژیمناستیک لرستان و سیدمحمد شفیعی از هیئت تهران مشترکاً اول
پارالل :
سهیل زرافشان از آریاژیم اصلی تهران اول
آرمین کاظمی از خانه ژیمناستیک کردستان دوم
محمدامین غنی زاده از هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی سوم
بارفیکس :
پیام بخشی از خانه ژیمناستیک هرمزگان اول
مهدی هادی وشنوه از خانه ژیمناستیک قم دوم
آرمین دوستی از خانه ژیمناستیک کردستان سوم
همچنین در ادامه این مسابقات ، لیگ ژیمناستیک هنری آقایان در بخش جوانان امروز( دوشنبه 26 اسفندماه) ساعت 9:30 صبح آغازشد که ساعت 18:30 خاتمه می یابد.
رقابت های ژیمناستیک هنری در بخش نوجوانان با برتری تیم خانه ژیمناستیک کردستان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر ، رقابت های لیگ ژیمناستیک هنری آقایان در بخش نوجوانان با حضور 13 تیم ( سماعی تبریز ، خانه ژیمناستیک لرستان ، هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی ، شهید چمران یزد ، خانه ژیمناستیک هرمزگان ، استاد اعظمی فارس ، هیئت ژیمناستیک تهران ، آریاژیم اصلی تهران ، باشگاه تختی قم ، خانه ژیمناستیک کردستان ، شهید طاهری کرمانشاه ، هیئت ژیمناستیک کرمان و خانه ژیمناستیک قم ) پایان یافت. در این دوره از مسابقات تیم های خانه ژیمناستیک کردستان آریاژیم اصلی تهران و هیئت ژیمناستیک تهران به ترتیب توانستند مقام های اول تا سوم تیمی را از آن خود کنند.
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