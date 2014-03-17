کردستان قهرمان لیگ ژیمناستیک هنری نوجوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، رقابت های لیگ ژیمناستیک هنری آقایان در بخش نوجوانان با حضور 13 تیم ( سماعی تبریز ، خانه ژیمناستیک لرستان ، هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی ، شهید چمران یزد ، خانه ژیمناستیک هرمزگان ، استاد اعظمی فارس ، هیئت ژیمناستیک تهران ، آریاژیم اصلی تهران ، باشگاه تختی قم ، خانه ژیمناستیک کردستان ، شهید طاهری کرمانشاه ، هیئت ژیمناستیک کرمان و خانه ژیمناستیک قم ) پایان یافت. در این دوره از مسابقات تیم های خانه ژیمناستیک کردستان آریاژیم اصلی تهران و هیئت ژیمناستیک تهران به ترتیب توانستند مقام های اول تا سوم تیمی را از آن خود کنند.

نتایج مسابقات بشرح زیر اعلام شد :

تیمی :

خانه ژیمناستیک کردستان مقام اول

آریاژیم اصلی تهران مقام دوم

هیئت ژیمناستیک استان تهران مقام سوم

خانه ژیمناستیک هرمزگان - چهارم

شهید چمران یزد - پنجم

شهید طاهری کرمانشاه - ششم



قهرمان قهرمانان :

سید محمد شفیعی از هیئت ژیمناستیک تهران اول

سهیل زرافشان از آریاژیم اصلی تهران دوم

آرمین دوستی از خانه ژیمناستیک کردستان سوم



حرکات زمینی :

امید آیینه بند از باشگاه سماعی تبریز و سید محمد شفیعی از هیئت ژیمناستیک تهران مشترکاً اول

سهیل زرافشان از آریاژیم اصلی تهران سوم



خرک حلقه :

میلاد محمدی از خانه ژیمناستیک کردستان اول

محمدامین غنی زاده از هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی دوم

پویان بیک زاده از هیئت ژیمناستیک تهران سوم



دارحلقه :

پیام بخشی از خانه ژیمناستیک هرمزگان اول

آرمین دوستی از خانه ژیمناستیک کردستان دوم

محمدمهدی شعبانی از آریاژیم اصلی تهران سوم



پرش خرک :

امید آیینه بند از سماعی تبریز ، شهاب بیران وند از خانه ژیمناستیک لرستان و سیدمحمد شفیعی از هیئت تهران مشترکاً اول



پارالل :

سهیل زرافشان از آریاژیم اصلی تهران اول

آرمین کاظمی از خانه ژیمناستیک کردستان دوم

محمدامین غنی زاده از هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی سوم



بارفیکس :

پیام بخشی از خانه ژیمناستیک هرمزگان اول

مهدی هادی وشنوه از خانه ژیمناستیک قم دوم

آرمین دوستی از خانه ژیمناستیک کردستان سوم



همچنین در ادامه این مسابقات ، لیگ ژیمناستیک هنری آقایان در بخش جوانان امروز( دوشنبه 26 اسفندماه) ساعت 9:30 صبح آغازشد که ساعت 18:30 خاتمه می یابد.