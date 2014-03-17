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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

کردستان قهرمان لیگ ژیمناستیک هنری نوجوانان شد

کردستان قهرمان لیگ ژیمناستیک هنری نوجوانان شد

رقابت های ژیمناستیک هنری در بخش نوجوانان با برتری تیم خانه ژیمناستیک کردستان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رقابت های لیگ ژیمناستیک هنری آقایان در بخش نوجوانان با حضور 13 تیم ( سماعی تبریز ، خانه ژیمناستیک لرستان ، هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی ، شهید چمران یزد ، خانه ژیمناستیک هرمزگان ، استاد اعظمی فارس ، هیئت ژیمناستیک تهران ، آریاژیم اصلی تهران ، باشگاه تختی قم ، خانه ژیمناستیک کردستان ، شهید طاهری کرمانشاه ، هیئت ژیمناستیک کرمان و خانه ژیمناستیک قم ) پایان یافت. در این دوره از مسابقات تیم های خانه ژیمناستیک کردستان آریاژیم اصلی تهران و هیئت ژیمناستیک تهران به ترتیب توانستند مقام های اول تا سوم تیمی را از آن خود کنند.
نتایج مسابقات بشرح زیر اعلام شد :
تیمی :
خانه ژیمناستیک کردستان مقام اول
آریاژیم اصلی تهران مقام دوم
هیئت ژیمناستیک استان تهران مقام سوم
خانه ژیمناستیک هرمزگان - چهارم
شهید چمران یزد - پنجم
شهید طاهری کرمانشاه - ششم

قهرمان قهرمانان :
سید محمد شفیعی از هیئت ژیمناستیک تهران اول
سهیل زرافشان از آریاژیم اصلی تهران دوم
آرمین دوستی از خانه ژیمناستیک کردستان سوم

حرکات زمینی :
امید آیینه بند از باشگاه سماعی تبریز و سید محمد شفیعی از هیئت ژیمناستیک تهران مشترکاً اول
سهیل زرافشان از آریاژیم اصلی تهران سوم

خرک حلقه :
میلاد محمدی از خانه ژیمناستیک کردستان اول
محمدامین غنی زاده از هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی دوم
پویان بیک زاده از هیئت ژیمناستیک تهران سوم

دارحلقه :
پیام بخشی از خانه ژیمناستیک هرمزگان اول
آرمین دوستی از خانه ژیمناستیک کردستان دوم
محمدمهدی شعبانی از آریاژیم اصلی تهران سوم

پرش خرک :
امید آیینه بند از سماعی تبریز  ، شهاب بیران وند از خانه ژیمناستیک لرستان و سیدمحمد شفیعی از هیئت تهران مشترکاً اول

پارالل :
سهیل زرافشان از آریاژیم اصلی تهران اول
آرمین کاظمی از خانه ژیمناستیک کردستان دوم
محمدامین غنی زاده از هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی سوم

بارفیکس :
پیام بخشی از خانه ژیمناستیک هرمزگان اول
مهدی هادی وشنوه از خانه ژیمناستیک قم دوم
آرمین دوستی از خانه ژیمناستیک کردستان سوم

همچنین در ادامه این مسابقات ، لیگ ژیمناستیک هنری آقایان در بخش جوانان امروز( دوشنبه 26 اسفندماه) ساعت 9:30 صبح آغازشد که  ساعت 18:30 خاتمه می یابد.

کد مطلب 2258238

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