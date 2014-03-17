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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

در شهرستان سامان؛

تردد کامیون ها وخودروهای سنگین در ایام نوروز در جاده ها مدیریت شود

تردد کامیون ها وخودروهای سنگین در ایام نوروز در جاده ها مدیریت شود

سامان – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سامان گفت: تردد کامیون ها وخودروهای سنگین در ایام نوروز در جاده های شهرستان سامان مدیریت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صالحی پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفر شهرستان با بیان اینکه خود ارزیابی کمیته ها باید توسط خود کمیته ها انجام گیرد، اظهار داشت: با ارزیابی که توسط کمیته ها صورت می گیرد مشکلات بر طرف خواهد شد و فعالیت ها بهتر صورت گیرد.

وی  با بیان اینکه نظارت مستمر بر تمامی امور صنفی و کانون های گردشگری و حاشیه زاینده رود صورت گیرد، بیان داشت: در سطح شهرستان باید تمامی تابلو های راهنمایی و رانندگی بازدید و با هماهنگی پلیس راه سامان نواقص رفع شود.

صالحی با اشاره بر اینکه اداره برق شهرستان دراسرع وقت نسبت به تامین روشنایی معابر و پارک ها و برج های نوری شهر سامان اقدام کنند، اذعان داشت: بنر های مخصوص مکان های اقامتی و اسکان در ورودی شهر در راستای راهنمایی مسافر توسط ستاد اسکان شهرستان نصب شود.

فرماندار شهرستان سامان در ایام نوروز و سه روز آخر تعطیلات نوروزی تردد کامیون ها و ماشین های سنگین در در سطح شهرستان مدیریت شود، تصریح کرد:در راستای روانسازی ترافیک در سه روز پایانی ایام تعطیلات خیابان های شهر یکطرفه شود.

سعید صالحی با بیان اینکه در روز های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم فروردین ماه مسیر برگشت خودرو ها از بخش زاینده رود – امامزاده بابا پیر احمد و حاشیه زاینده رود خروجی به سمت اصفهان از مسیر جاده ایل بیگی به شوراب صغیر انجام شود، بیان داشت: در اطلاع رسانی و نصب بنر و تهیه بورشور دز این زمینه باید توسط پلیس راه و اداره راه و شهرسازی صورت گیرد.

کد مطلب 2258242

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