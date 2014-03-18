22 مدرسه البرز میزبان اسکان مسافران نوروزی است/ البرز آمادگی پذیرایی همزمان از 1000 میهمان را دارد

ابوالفضل صادق نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از فردا 28 اسفند ماه 139 کلاس با تجهیزات کامل در قالب 119 کلاس در جه "الف" و 20 کلاس درجه "ب" پذیرای مهمانان نوروزی با اولویت فرهنگیان خواهند بود و خوشبختانه امسال با تلاش های انجام شده شاهد افزاش 30 درصدی کلاس های درجه " الف" در مدارس خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در کلاس های درجه "الف" برای هر اتاق فرش، تلویزیون و یخچال در نظر گرفته شده و در کلاس های "ب" یخچال و تلویزیون به صورت عمومی تعبیه شده است، گفت: تمامی مناطق هشت گانه آموزش و پرورش استان البرز برای پذیرایی از مهمانان امادگی کامل داشته و عدم اتلاف وقت و سردگمی در اسکان مسافران نوروزی به نزدیک ترین منطقه آموزش و پرورش مراجعه کنند.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: تمامی مراکز اسکان با آموزش سرایداران با یکدیگر در ارتباط هستند و مسافران می توانند برای رزرو اتاق به اولین مرکز آموزش و پرورش مراجعه کنند.

صادق نژاد از تجهیز سه مرکز رفاهی با امکانات کامل و برای اسکان فرهنگیان در این ایام خبر داد و اعلام کرد: مرکز رفاهی "قلم" در عظیمیه - خیابان ولی عصر (عج)- جنب آتش نشانی تحت پوشش آموزش و پرورش ناحیه یک کرج، مرکز رفاهی "ابن سینا" واقع در چهارصد دستگاه- جنب درمانگاه شهید راست روش زیر مجموعه آموزش و پرورش ناحیه سه کرج و مرکز رفاهی "ایران مهر" ناحیه چهار کرج در مهرشهر- بلوار ارم- بلوار شهرداری آماده پذیرایی از فرهنگیان مسافر در استان البرز خواهند بود.

وی در پایان با بیان اینکه البرز آمادگی پذیرایی همزمان از هزار مسافر را دارد در خصوص هزینه های اسکان در مدارس گفت: 14 هزار تومان برای کلاس های درجه "الف"، 10 هزار تومان برای کلاس های درجه "ب" و برای هر شب 14 هزار تومان برای مراکز رفاهی هزینه در نظر گرفته شده است.