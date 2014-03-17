266موسسه پژوهشی توسط بخش خصوصی مجوز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شریفی اظهار داشت: توسعه دانش بنیان در کشور به سه مؤلفه اصلی زمینه سازی و توسعه زیرساخت های علم و دانش، تولید هدفمند علم و نشر علم نیاز دارد و باید هماهنگی لازم بین این سه مؤلفه صورت گیرد تا توسعه پایدار محقق شود.

مدیرکل برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: در زمینه نشر علم در سطح ملی، منطقه و بین المللی تلاش های قابل توجهی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه 154 قطب علمی از ابتدای سال 90 در رشته های علوم انسانی، کشاورزی، فنی مهندسی، دامپزشکی و علوم پایه مشغول فعالیت هستند، افزود: توسعه مراکز پژوهشی که مرتبط به حوزه تولید علم است در دستور کار بوده است و 743 موسسه پژوهشی در کمیسیون شورای عالی گسترش و کمیته شورای عالی به تصویب رسیده است.

شریفی به توسعه مراکز پژوهشی بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: 266 موسسه یا واحد پژوهشی در کشور توسط بخش خصوصی از کمیته پژوهشی شورای گسترش مجوز گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه 129 نشریه ترویجی و 875 نشریه علمی پژوهشی ایجاد شده است، افزود: رشد کمی نشریات داخلی خوب و قابل قبول بوده و در خصوص کیفیت آنها نیاز به سیاست گذاری های بیشتر می باشد و از آغاز سال 93 برنامه ریزی های ویژه ای برای ارتقای کیفیت نشریات علمی داریم.

مدیرکل برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم افزود: تمام نشریاتی که از کمیسیون نشریات وزارت علوم مجوز گرفته اند به صورت الکترونیکی منتشر خواهند شد که این امر علاوه بر صرفه جویی، کاهش هزینه، دسترسی و نظارت آسان را در پی دارد.

وی گفت: قرار است در سال ۹۳ حداقل ۱۰۰ نشریه خوب را شناسایی و به نمایه های معتبر بین المللی وارد می کنیم.