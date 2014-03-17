آغاز فعالیت اتوبوسهای دوکابین خارج از خطوط بی.آر.تی 

به گزارش خبرگزاري مهر، این تعداداتوبوس دوکابین که بامشارکت بخش خصوصی واردناوگان حمل ونقل عمومی این بخش از پایتخت شده است،روزانه صدها نفرازشهروندان رادرمسیرخلیج فارس به پایانه بوتان جابجا خواهد کرد.

وحید نوروزی شهردار منطقه 18در این مراسم با ابراز رضایتمندی ازوروداتوبوسهای دوکابین به ناوگان حمل ونقل عمومی این بخش از پایتخت ،اظهارداشت:حفظ اموال عمومی و بیت المال یکی از وظایفی است که شهروندان باید به آن درزندگی شهری توجه داشته باشندوامیدوارم ازاین نوآوری که در ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه ایجاد شده و برای نخستین باردرپایتخت ، اتوبوسهای دوکابین درمسیری خارج ازخطوط بی آرتی فعالیت می نمایند ، به بهترین شکل برای انجام ترددهای روزمره خویش بهره برداری نمایند.

وی ادامه داد: بطور قطع ، در صورت تأمین نیازهای بخش خصوصی، فعالیت اتوبوسهای دوکابین در منطقه تداوم و یا توسعه خواهد یافت، بنابراین بایدفرهنگ استفاده ازناوگان حمل ونقل عمومی برای انجام سفرهای درون شهری در بین شهروندان افزایش یافته و آنها نهایت دقت رادرحفظ وصیانت ازاموال عمومی داشته باشند.

نوروزی از واگذاری مسئولیت تکمیل و بهره برداری پروژه شبکه بزرگراهی 76متری شهیدبروجردی(سعیدآباد)به معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران اشاره واظهارداشت:تکمیل وراه اندازی پروژه مهم مواصلاتی و ارتباطی 76 متری شهید بروجردی(سعیدآباد) به 600 میلیارد تومان اعتبار نیازداشت که باتوجه به افزایش 80 درصدی اعتبارات عمرانی منطقه در سال آینده، این مبلغ معادل سه برابر بودجه سالانه منطقه می شود، اماباپیگیریهای مجدانه اعضای شورای شهر تهران، این پروژه در زمره تعداد پنج طرح اولویت دار شهرداری تهران قرار گرفت تا کار با سرعت بیشتری پیش برود.