محمد موسوی به دو جلسه محرومیت محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال امروز دوشنبه با حضور نایب رئیس فدراسیون، رئیس این کمیته، رئیس سازمان لیگ، رئیس کمیته داوران، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، محمد موسوی عراقی، سرپرست متین ورامین و شاهدین و دیگر اعضا برگزار شد و پس از بررسی موضوع و توضیحات طرفین و عذر خواهی و اظهار ندامت سید محمد موسوی عراقی، این بازیکن به دو جلسه محرومیت محکوم شد.

رای کمیته انضباطی به شرح زیر اس:

نظربه اینکه آقای سیدمحمدموسوی پس ازتمرین درفدراسیون والیبال و اتمام ساعت تمرین به لحاظ سوءبرداشت و عدم هماهنگی رفتار توهین آمیز نموده است که در جلسه کمیته انضباطی با عذرخواهی و اظهار ندامت دلائلی را در توجیه رفتارخود بیان نمود.

با لحاظ ابراز ندامت نامبرده و پوزش از رفتار غیرورزشی خود، کمیته انضباطی با اختیارات حاصله از قوانین موجود به ویژه به استناد بند 2-40 ازماده 10 آئین نامه انضباطی، نامبرده دو جلسه از حضور در بازیهای لیگ برتر محروم گردید.

همچنین باتوجه به سهل انگاری سرپرست باشگاه در اعلام دقیق زمان تمرین به برخی بازیکنان و عدم هماهنگی در خارج شدن همزمان بازیکنان از سالن تمرین باشگاه متین ورامین به پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید.