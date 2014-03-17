توصیه هلال احمر به مسافران نوروزی/ تماس با 112 در شرایط اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر، اظهارداشت: شماره ۱۱۲ در تمام کشور برای استمداد کمک اضطراری در حوادث برای حادثه دیدگان مورد استفاده قرار می گیرد و مسافران نوروزی می توانند با برقراری تماس با این شماره از سازمان امداد و نجات درخواست کمک اضطراری داشته باشند و کمک بگیرند.

وی افزود: شماره ۱۱۲ (ندای امداد) سازمان امداد و نجات برای شتاب بیشتر و انجام به هنگام عملیات امداد رسانی به آسیب دیدگان در انواع حوادث طراحی شده است و با برقراری تماس کمک اضطراری از سوی حادثه دیدگان انواع حوادث با شماره یادشده، امدادگران و نجاتگران هلال احمر به عنوان همکار در کنار سایر نیروهای امدادرسان برای کمک رسانی به افراد مضطرب و گرفتار اقدام می کنند.

رحمتی تاکید کرد: امکان برقراری تماس با شماره اضطراری ۱۱۲ حتی بدون سیم کارت در گوشی های همراه یا در صورت قفل بودن گوشی بدون نیاز به باز کردن قفل گوشی وجود دارد.