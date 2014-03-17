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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

توصیه هلال احمر به مسافران نوروزی/ تماس با 112 در شرایط اضطراری

توصیه هلال احمر به مسافران نوروزی/ تماس با 112 در شرایط اضطراری

مسافران نوروزی در صورت قرار گرفتن در شرایط اضطراری می توانند با شماره تلفن ۱۱۲ مرکز پاسخگوی اضطراری سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر، اظهارداشت: شماره ۱۱۲ در تمام کشور برای استمداد کمک اضطراری در حوادث برای حادثه دیدگان مورد استفاده قرار می گیرد و مسافران نوروزی می توانند با برقراری تماس با این شماره از سازمان امداد و نجات درخواست کمک اضطراری داشته باشند و کمک بگیرند.

وی افزود: شماره ۱۱۲ (ندای امداد) سازمان امداد و نجات برای شتاب بیشتر و انجام به هنگام عملیات امداد رسانی به آسیب دیدگان در انواع حوادث طراحی شده است و با برقراری تماس کمک اضطراری از سوی حادثه دیدگان انواع حوادث با شماره یادشده، امدادگران و نجاتگران هلال احمر به عنوان همکار در کنار سایر نیروهای امدادرسان برای کمک رسانی به افراد مضطرب و گرفتار اقدام می کنند.

رحمتی تاکید کرد: امکان برقراری تماس با شماره اضطراری ۱۱۲ حتی بدون سیم کارت در گوشی های همراه یا در صورت قفل بودن گوشی بدون نیاز به باز کردن قفل گوشی وجود دارد.

کد مطلب 2258277

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