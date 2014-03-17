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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۴

کشفی خبر داد:

رضایت 87 درصدی مردم استان از شبکه فارس

رضایت 87 درصدی مردم استان از شبکه فارس

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس از رضایت 87 درصدی مردم این استان از شبکه فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر کشفی بعد از ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: با تلاش چند ساله موفق شدیم که برنامه های متنوع تری را نسبت به گذشته ارائه کنیم که خوشبختانه این روند باعث افزایش رضایت مندی مردم فارس از شبکه استانی خود شد.

وی یادآور شد: شبکه فارس 76 درصد مخاطب مردمی دارد که طبق آمار گرفته شده رضایتمندی 87 درصدی را شاهد هستیم.

مدیر کل صدا و سیمای فارس ادامه داد: رادیو فارس نیز 40 درصد مخاطب  مردمی دارد که شاهد رضایتمندی 79 درصدی مردم هستیم.

کشفی با اشاره به نقش رسانه ها در توسعه فارس تاکید کرد: میان رسانه ملی و دیگر رسانه های استان تفاوتی نیست زیرا همه برای سربلندی و توسعه استان تلاش می کنند.

کد مطلب 2258279

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