برگزاری جشنواره ورزشی عید نوروز در 31 استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بررسی عید نوروز اولین برنامه رسمی در حوزه ورزش همگانی است که ویژه مناطق روستایی برگزار خواهد شد. طبق برنامه ریزی انجام شده این برنامه از اول تا 13 روز فروردین ماه به عنوان یک عیدانه ورزشی در 31 استان و 360 دهستان برگزار می‌شود.

به گفته غلامرضا شعبانی بهار، معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان پیش بینی می شود نزدیک به 15 تا 600 هزار نفر در این جشنواره شرکت کند. البته این جشنواره ویژه افرادی است که در روستاها حضور دارند. منابع مالی لازم برای برگزاری این جشنواره ورزشی نیز تامین و توزیع شده است. در همین زمینه روز گذشته نشستی با حضور روسای هیات های ورزش روستاهای سراسر کشور برگزار و هماهنگی نهایی برای اجرای هرچه بهتر این برنامه انجام شد. ضمن اینکه وسایل و امکانات لازم نیز در اختیارشان قرار داده شد.

طبق اعلام وی فوتبال گل کوچک، والیبال 4 نفره، طناب کشی و بازی های بومی و محلی از جمله برنامه هایی است که در جشنواره ورزشی عید نوروز اجرا خواهد شد.

امضای قرارداد همکاری با فدراسیون پزشکی- ورزشی

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در بخش پایانی نشست خبری خود که امروز برگزار شد از امضای تفاهمنامه همکاری با فدراسیون پزشکی- ورزشی خبر داد و گفت: پیش از این ورزشکاران روستایی علاوه بر کارت بیمه روستایی خود باید برای فعالیت در ورزش قهرمانی یک کارت بیمه دیگر می گرفتند و بابت آن هزینه ای جدا پرداخت می کردند اما توسط تفاهمنامه همکاری که با فدراسیون پزشکی- ورزشی انجام شده است در سال 93 برای ورزشکاران روستایی فقط یک کارت بیمه ورزشی صادر می شود که از آن همزمان می تواند برای ورزش روستایی و ورزش قهرمانی استفاده کنند.