جشنواره سبزه آرایی و هفت سین در سامان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان آقاخانی شهردار سامان ظهر دوشنبه در جشنواره سبزه آرایی با بیان اینکه این جشنواره با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادمانی بین شهروندان در آستانه سال نو برگزار شده است، اظهار داشت: تکریم سنت ها، ارزشهای اجتماعی و پاسداشت فرهنگ و سنت های مردم از جمله موضوعاتی است که شهرداری سامان توجه ویژه ای به آنها دارد.

آقاخانی با بیان اینکه این برنامه در راستای حفظ سنت وانتقال به نسل جوان برگزارشده است، بیان داشت: استقبال کودکان و نوجوان در این جشنواره بیش از بزرگسالان بوده است.

وی با اشاره بر اینکه 9 نفر بزرگسال و 33 کودک و نوجوان در چهارمین جشنواره سبزه آرایی و هفت سین شرکت کرده اند، اذعان داشت: برگزاری چنین جشنواره های از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری در راستای ایجاد شور و نشاط در بین نسل جوان و جامعه است.

فعالیتها و خرید ها خانواده به صورت حساب شده باشد

امام جمعه شهر سامان نیز در این جشنواره با اشاره بر اینکه در طول سال باید زندگی مرتب و منظمی داشته باشیم، اظهار داشت: در زندگی نباید اسراف و تبذیر وجود داشته باشد.

حجت الاسلام سید احمد میردادمادی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی نقش عمده و شکل دهنده را خانم های خانه بر عهده دارند، بیان داشت: باید فعالیت ها و خرید ها به صورت حساب شده باشد.

نتایج جشنواره

در بخش کودک و نوجوان دبستان شهداء رتبه اول، ستاره دهقانی، نازنین حسن زاده، زهرا اوسیوند و مسیح روان بخش به ترتیب رتبه دوم تا پنج را کسب کردند.

در بخش بزرگسالان توانبخشی آفرینش رتبه اول و خانم ها نسرین بابا دایی، زلیخا مردانی، سمیه عبداللهی و خان اردستانی رتبه های دوم تا پنجم را بدست آوردند.