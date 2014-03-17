  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۹

در همایش ملی بحران آب؛

مقاله ای از پژوهشگران چهارمحال و بختیاری تاکنون دریافت نشده است

مقاله ای از پژوهشگران چهارمحال و بختیاری تاکنون دریافت نشده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دبیر علمی همایش ملی بحران آب در چهارمحال و بختیاری گفت: مقاله ای از پژوهشگران چهارمحال و بختیاری به دبیرخانه همایش تاکنون ارسال نشده است.

شایان شاهمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش ملی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری در شهریور سال 93، عنوان کرد: سایت این همایش راه اندازی شده است و تاکنون بیش از 101 مقاله در سایت همایش بارگذاری شده وکمیته علمی در حال برسی است.

وی با انتقاد از ارائه مقاله توسط پژوهشگران و محققان چهارمحالی در این همایش، عنوان کرد: متاسفانه تاکنون هیچ مقاله ای از محققان و پژوهشگران استان چهارمحال و بختیاری در خصوص بحران آب در روی سایت این همایش بارگذاری نشده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهایی است که هم اکنون دچار مشکلات بحران آب شده است و ضرورت برگزاری این همایش در این استان نیز به واسطه این مهم بوده است.

شایان شاهمحمدی گفت: ضرورت دارد محققان و پژوهشگران این استان مقاله های خود را در خصوص مشکلات آب در این استان هرچه سریعتر بر روی سایت همایش بارگذاری کنند و در این همایش شرکت کنند.

دبیر علمی همایش ملی بحران آب اظهار داشت: مقاله هایی که در روز همایش بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و ارائه خواهند شده مقاله هایی هستند که در خصوص مشکلات بحران آب در این استان هستند.

 همایش ملی بحران آب شهریورماه سال آینده در دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.

کد مطلب 2258293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها