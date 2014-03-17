مقاله ای از پژوهشگران چهارمحال و بختیاری تاکنون دریافت نشده است

شایان شاهمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش ملی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری در شهریور سال 93، عنوان کرد: سایت این همایش راه اندازی شده است و تاکنون بیش از 101 مقاله در سایت همایش بارگذاری شده وکمیته علمی در حال برسی است.

وی با انتقاد از ارائه مقاله توسط پژوهشگران و محققان چهارمحالی در این همایش، عنوان کرد: متاسفانه تاکنون هیچ مقاله ای از محققان و پژوهشگران استان چهارمحال و بختیاری در خصوص بحران آب در روی سایت این همایش بارگذاری نشده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهایی است که هم اکنون دچار مشکلات بحران آب شده است و ضرورت برگزاری این همایش در این استان نیز به واسطه این مهم بوده است.

شایان شاهمحمدی گفت: ضرورت دارد محققان و پژوهشگران این استان مقاله های خود را در خصوص مشکلات آب در این استان هرچه سریعتر بر روی سایت همایش بارگذاری کنند و در این همایش شرکت کنند.

دبیر علمی همایش ملی بحران آب اظهار داشت: مقاله هایی که در روز همایش بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و ارائه خواهند شده مقاله هایی هستند که در خصوص مشکلات بحران آب در این استان هستند.

همایش ملی بحران آب شهریورماه سال آینده در دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.