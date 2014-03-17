به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دلاویز که در بازدید از کارخانه تبریز نفت پاسارگاد سخن می گفت با طرح این پرسش که چرا با تولید سالیانه سه تا چهار میلیون تن قیر در ایران، قیمت آن را باید کشورهای دیگر منطقه با ظرفیت بسیار پایین تر از ما تعیین کنند؟ افزود: این شرکت، شرکتی با پتانسیل های بالاست و توانایی رهبری بازار منطقه را به نمایندگی از ایران دارد. ظرفیت چهار میلیون تنی ما یک پتانسیل بزرگ است که باید با برنامه ریزی و توجیه منطقی شرکت را در تمام ابعاد توسعه داد.

دلاویز خاطرنشان کرد : با توسعه مخازن، خرید تجهیزات، ایجاد بسترهای مناسب حمل نقل جاده ای و دریایی و دستیابی به ظرفیت تولید چهاردرصد قیر جهان، این شرکت می تواند پیشرو باشد.

وی تاکید کرد : این شرکت متعلق به 50 میلیون نفر بازنشسته و سهامداران آن است.

دلاویز با بیان اینکه وقتی مدیریت این شرکت را تحویل گرفتم در پایین ترین ظرفیت تولید بود، گفت: 70 درصد قیر ما در اختیار فردی بود که از طریق این شرکت به سرمایه هنگفتی رسیده است، یا باید در برابر او سر خم می کردیم و یا در راه جدیدی به سمت موفقیت گام برداریم .

وی با اشاره به اینکه برای موفقیت شرکت این انحصار را شکستیم، افزود: با تنوع در مشتریان و سلامت، شرکت را به ثبات رساندیم، هر چند تحت فشارهای زیادی هستیم ولی به حمدا... موفقیت ها بیشتر می شود.

دلاویز با انتقاد از احتمال ورود پالایشگاه‌ها به تولید قیر تصریح کرد: ورود پالایشگاه ها را به تولید قیر به صلاح نمی دانم و باید منافع ملی در نظر گرفته شود.

وی،"سلامت، شفافیت و تکریم" را شعار مدیریتی خود اعلام کرد و گفت: در بحث سلامت با هیچ فردی تعارف نداریم و باید با شفافیت و بهبود شرایط اقتصادی در راستای تحقق حماسه اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری تلاش کنیم.

دلاویز با بیان اینکه لازمه شفافیت "اصلاح روندها" است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید احساس کند که همه چیز شفاف است و باید با بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی، در این مسیر گام برداریم.

وی با تاکید بر شفافیت و یکسان بودن همه در اجرای قوانین، تصریح کرد: تمام امور برای همه یکسان است و حتی در این مسیر همه اختیارات خاص مدیرعامل را حذف نموده ام.

دلاویز، کارکنان این شرکت را نمایندگان و سفرای این شرکت خواند و افزود: شما سفیران این شرکت هستید و جایگاه و رفتار شما باید متناسب با جایگاه شرکت باشد.

دلاویز با تاکید بر احترام به خانواده شهدا و ایثارگران ادامه داد: این انقلاب و کشور متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران است و همه ما باید قدردان این عزیزان باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کارکنان این شرکت گفت: در بحث حقوق و مزایا برنامه های خوبی داریم و یک فکر اساسی در این بخش باید صورت گیرد.

دلاویز با بیان اینکه قراردادهای کوتاه مدت نه در شأن شماست و نه در شأن این شرکت، افزود : در این مورد نیز گروهی در حال فعالیت هستند و با ایجاد یک آئین نامه منطقی و شفاف و به دور از شتاب زدگی در این مسیرگام خواهیم نهاد .

وی با تاکید بر اینکه نگاه ویژه ای به کارخانه تبریز دارد ادامه داد: نگاه ویژه‌ای به کارخانه تبریز بخصوص در بسته بندی های جدید مانند بیتوپلاست داریم که امیدوارم با کمک شما و تیم مدیریتی این امر تحقق یابد .

در این دیدار، مدیرعامل نفت پاسارگاد از طرح های توسعه کارخانه، ایجاد مخازن جدید و همچنین ایجاد خط تولید بیتوپلاست بازدید و دستورات لازم را برای تسریع در روند عملیات اجرایی و رفع مشکلات صادر نمودند .