تشكيل دبيرخانه دائمي برای تحقق اقتصاد مقاومتي در شهرداري قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبري با اشاره به برگزاري همايش اقتصاد مقاومتي از منظر دين اظهار كرد: شهرداري قم با همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام و مراكز علمي و حوزوي بر اساس منويات مقام معظم رهبري و تاكيدات معظم له مبني بر توجه به اقتصاد مقاومتي و تبيين گفتمان اقتصاد مقاومتي برگزاري اين همايش را در دستور كار دارد.

وي خاطرنشان كرد: نخستين نشست گفتمان اقتصاد مقاومتي به منظور تبيين ابعاد مختلف این موضوع و تعيين محورهاي برگزاري همايش 18 ارديبهشت سال 93 با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در سالن همايش‌هاي شهرداري قم برگزار مي‌‌شود.

شهردار قم افزود: اين دبيرخانه در حال برنامه‌ريزي در زمينه برگزاري همايش و نشست گفتمان اقتصاد مقاومتي از منظر دين است.

وي خاطرنشان كرد: هم اکنون در حال راه‌اندازي سايتي بدین منظور هستيم تا فرمايشات مقام معظم رهبري، مقالات و نوشتارهايي در خصوص اقتصاد مقاومتي در اين سايت گردآوري و بارگذاري شود.

دلبري ادامه داد: در اين سايت با علاقه‌مندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و دين ارتباط برقرار مي‌شود تا بتوانند مقالات خود را در سايت درج كرده و اطلاعات به روز را از اين سايت استخراج كنند.

وي با اشاره به نامگذاري سال جاري با عنوان حماسه سياسي و حماسه اقتصادي گفت: مردم، حماسه سياسي باشكوهي را خلق كردند ولي در زمينه مباحث اقتصادي بر اساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب، نظر معظم له تامین نگردید و منجر به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط ایشان شد.

شهردار قم خاطرنشان كرد: بخشي از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالی) مربوط به مباحثي است كه به طور مستقيم در اقتصاد شهري تاثيرگذار است.

وي ادامه داد: شهر قم به عنوان محور فعاليت‌هاي ديني و مذهبي بدون ترديد در خصوص اقتصاد مقاومتي از منظر دين مي‌تواند مباحث جديد و تاثيرگذار براي جامعه شهري داشته باشد.

دلبری يادآور شد: اگر قم به عنوان ام‌القراي جهان تشيع به موضوع اقتصاد مقاومتي از منظر دين نگاه كند، مي‌تواند در زمينه رونق اقتصاد مقاومتي تاثيرات بسزايي داشته باشد و به همين ترتيب در اقتصاد كلي كشور نيز نقش خود را ايفا كند.

وي با بيان اينكه فعاليت‌هاي شهر قم بر مدار دين است گفت: مي‌طلبد براي تبيين و ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتي اساتيد حوزه و دانشگاه الگوهاي مناسب و قابل اجرايي را تبيين كنند.

شهردار قم عنوان داشت: پس از تعيين محورهاي كلي همايش فراخوان اعلام خواهد شد و بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته در آذر سال 93 مقالات ارائه شده با برگزاري اين همايش در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد.

استفاده از سرمایه گذاران به جای تخفیفات در عوارض

شهردار قم همچنین در آخرین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم در سال 92 گفت: ببرای تامین مالی می توانیم به جای اعمال تخفیفات عوارض از سرمایه گذاران علاقمند در بحث های ساخت و ساز استفاده کنیم.

محمد دلبری با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت ایام نوروز فاطمی گفت: امیدواریم حضرت فاطمه زهرا (س) عنایت خاصی به مجموعه کشورهای مسلمان به ویژه ایران و بالاخص ام‌القرای جهان تشیع کند.

وی با اشاره به تخفیفاتی که در خصوص عوارض و کمیسیون ماده 100 در ایام دهه مبارک فجر به متقاضیان داده می‌شود، ادامه داد: اینگونه تخفیفات برای شهرداری مزیتی ندارد.

شهردار قم افزود: در مدتی که برای تخفیف امسال در نظر گرفتیم 9 میلیارد تومان عوارضی برای صدور پروانه دریافت کردیم که این پول بخش اندکی از هزینه‌ها را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: برای تامین منابع مالی می‌توانیم با چند مجموعه که در بحث‌های ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری می‌کنند به همین اندازه که از پول تخفیفات به دست می‌آوریم وارد مذاکره شویم و به آن‌ها با تعرفه سال 92 تراکم بفروشیم به شرطی که تا پایان سال 93 پروانه دریافت کنند.

شهردار قم با بیان اینکه تخفیف‌ها اثر سوء به همراه دارد، ادامه داد: بسیاری از افراد منتظر می‌مانند تا دهه فجر و ایام ماه بهمن فرا برسد و برای دریافت پروانه از تخفیفات استفاده کنند.