119 مدال دستاورد ورزشکاران ناشنوا و پیوند اعضاء در مسابقات برون مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیونداعضاء، ورزشکاران ناشنوای کشورمان موفق شدند در بیست و دومین المپیک تابستانی ناشنوایان در صوفیه بلغارستان مقام هشتم در میان 103 کشور و 7 مدال طلا، 4 نقره و 21 برنز و مجموع 32 مدال ارزنده در 10 رشته اعزامی(دوومیدانی، تنیس روی میز، فوتبال، والیبال، جودو، تکواندو (آقایان و بانوان)، کاراته(آقایان و بانوان)، شنا، کشتی آزاد و فرنگی کسب نمایند که به تفکیک به قرار ذیل است:

طلا: کشتی آزاد (2) –کاراته(3) –جودو(1) کاتا بانوان(1)

نقره: کشتی آزاد(1) –کشتی فرنگی(1) –تکواندو(1) –دوومیدانی(1)

برنز : کشتی آزاد(1) –کشتی فرنگی(4) –کاراته(4) –تکواندو(2) –جودو(3) –والیبال(1) –کاراته بانوان(3) –تکواندو بانوان(3)

در این دوره از بازی ها بیشترین مدال در 14 دوره گذشته از (1957 تا 2009) کسب شده است. همچنین ورزشکاران پیونداعضاء نیز در نوزدهمین دوره مسابقات جهانی پیونداعضا در دربان آفریقای جنوبی

موفق به کسب 14 طلا، 25 نقره و 21 برنز و مجموع 60 مدال و مقام دهم در بین 53 کشور جهان شدند که به تفکیک ذیل می‌باشد:



طلا: دوومیدانی(5) –بدمینتون (2) –تنیس روی میز(6) –بولینگ(1)

نقره: دوومیدانی(15) –بدمینتون(4) –تنیس روی میز(2) –بولینگ(1) –شنا(3)

برنز: دوومیدانی(8) –بدمینتون(3) –تنیس روی میز(1) –شنا(9)



تورنمنت بین المللی کشتی آزاد و فرنگی با حضور 7 کشور ایران، ترکیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان و آذربایجان در فروردین ماه 1392 در تهران برگزار شد و در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی تیم ایران به مقام قهرمانی رسید که عبارتند از:

رشته کشتی آزاد :

طلا : 3 مدال

نقره : 5 مدال

برنز : 4 مدال

رشته کشتی فرنگی:

طلا: 4 مدال

نقره: 5 مدال

برنز: 6 مدال