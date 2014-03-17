پیام علی اف تسلیم روحانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، در گفت و گو با خبرگزاری ترند اهداف سفر کمال الدین حیدر اف وزیر حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان به ایران را تشریح کرد.



محسن پاک آیین که به همراه این هیات به تهران سفر کرده بود ، ضمن تشریح اهداف و نتایج این سفر افزود: هدف اصلی سفر آقای حیدر اف وزیرحوادث غیر مترقبه آذربایجان به ایران تقدیم پیام کتبی آقای الهام علی اف به رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که این مهم در دیدار صمیمانه وی با آقای دکتر روحانی انجام شد.

پاک آیین گفت: آقای حیدر اف پس از تقدیم پیام از شرایط مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران فراهم شده و زمینه را برای گسترش همکاری های دوجانبه مساعد کرده ،ابراز خرسندی کرد و گفت جمهوری آذربایجان مصمم است که از این شرایط استفاده کند. دکتر روحانی هم با اشاره به وجود اراده جدی از طرف جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با جمهوری آذربایجان گفت ما همسایه و برادریم و دولت ایران خواهان روابطی در شأن دو ملت و دو کشور است.

همچنین با توجه به مسئولیت آقای حیدر اف در مقابله با حوادث غیر مترقبه ،در دیدار با معاون وزیر کشور آقای اسماعیل نجار با وی پیرامون چگونگی همکاری های مشترک برای رویارویی با حوادث گوناگونی نظیر سیل ، زلزله ، رانش زمین گفتگو شد و مقرر گردید طرفین از تجارب و دانش یکدیگر جهت امکان اسکان ، نوسازی و بازسازی مناطق حادثه خیز در کوتاه ترین زمان ممکن استفاده نمایند.

وی افزود: ضرورت انجام تمرینات مشترک میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به منظور پیشگیری از بحران ، مانور و تمرین در زمان عادی جهت کند کردن روند بروز حوادث نیز از دیگر مباحث مطروحه بود.

سفیر گفت: در این دیدارها با توجه به نفت خیز و گاز خیز بودن دو کشور، طرفین به منظور پیشگیری از بروز حوادث تصمیم گرفتند همکاری های لازم را درخصوص رفع آلایندگی های صنعتی و بروز حوادث غیر منتطره در دریای خزر انجام دهند.

وی گفت: با توجه به اینکه عدم وجود تفاهم نامه مشترک میان دو کشور موجب کندی و دشواری هایی در همکاری های لازم می شود،طرفین انعقاد تفاهم نامه را گامی مؤثر در مسیر توسعه و تقویت همکاری های متقابل دانسته و قرار شد این موضوع در دستور کار دو کشور قرار گیرد.

وزیر حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان با مسعود کرباسیان معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران دیدار و طرفین با ابراز نگرانی از ادامه وجود برخی ناهماهنگی ها در مرزهای دو کشور بر ضرورت بازنگری به مقررات مرزی توجه کردند.در این دیدار امکان حضور بیشتر سرمایه گذاران آذربایجانی در ایران نیز بررسی شد.

در این جلسه مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ورئیس سازمان معادن و صنایع معدنی ایران نیز حضور داشت و لذا موضوعاتی در خصوص معادن و صنایع معدنی نیز مطرح و مقرر شد دو طرف از ظرفیت های یکدیگر بهره ببرند و همکاری های خوب بین ایران و آذربایجان در بخش معادن و صنایع معدنی و انجام امور پژوهشی آغاز شود.

وزیر حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان در یک دیدار معنوی به مشهد مقدس نیز سفر کرد و به زیارت امام هشتم شیعیان حضرت علی ابن موسی الرضا نیز مشرف شد.وی در دیدار با اقای رشیدیان استاندار خراسان رضوی از سفر 13 هزار زائر از جمهوری آذربایجان در سال گذشته به این شهرمقدس مطلع ش