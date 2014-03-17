توقیف و جمع آوری بیش از دو هزار طاقه تور منوفیلامنت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن طولابی همچنین از کشف و توقیف بالغ بر 500 متر طناب غیر مجاز،21 مورد مشتای غیر مجاز،27 لنگر،18 تخته جل صید ترال،دو دستگاه جی پی اس توسط یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در این مدت خبرداد و افزود:در این راستا 26 متهم،11 فروند شناور کلاس قایق و شش فروند شناور کلاس لنج نیز شناسایی و توقیف شده اند.



وی خاطر نشان کرد: این میزان کشفیات طی بیش از 50 مورد بازرسی موثر و هدفمند صورت گرفته است.



طولابی همچنین از اجرای مرحله اول عملیات پاکسازی مناطق ساحلی میناب و سیریک طی عملیاتی مشترک با دریابانی استان هرمزگان خبر داد و از همکاری نیروهای مرزبانی و دریابانی استان هرمزگان با یگان حفظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان تشکر کرد.



وی با بیان اینکه تعامل و هماهنگی بین اداره کل شیلات و یگان حفاظت منابع آبزیان در وضعیت بسیار مطلوب و رضایت بخشی قرار دارد گفت: ایجاد صید پایدار و امن در کنار ایجاد ناامنی برای صید غیر مجاز و افراد سودجو از اهم فعالیت های یگان حفاظت منابع شیلات هرمزگان است.



