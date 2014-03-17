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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

رسیدگی به درخواستهای اسناد هویتی ایرانیان خارج از کشور

رسیدگی به درخواستهای اسناد هویتی ایرانیان خارج از کشور

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: با بهره‌برداری کامل از آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی هم اکنون تمامی درخواستهای واصله از خارج کشور به ادارات محل صدور ارسال نمی‌شود و توسط اداره کل امور اسناد هویتی ایرانیان خارج از کشور در کمترین زمان به انجام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محسن کرمی بهره‌برداری از آرشیو الکترونیکی در سه خدمت عمده (نام، نام خانوادگی و هیأت حل اختلاف) و تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مربوط، ایجاد و توسعه ایستگاه‌های دریافت درخواست کارت هوشمند ملی در ادارات و بخش غیر دولتی، بازنگری، اصلاح و طراحی گواهی ولادت، شناسنامه زیر 15 سال، گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی و چاپ آنها، تفویض اختیار در انتخاب و تغییر نام و نام خانوادگی به استانها را از مهمترین اقدامات سال 92 در بخش اسناد هویتی عنوان کرد.

وی بازنگری و اصلاح اسناد ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور و انجام آزمایشی درخواستهای اسناد راکد ادارات کل و تشکیل کمیسیون رفع مغایرت با موافقت شورای عالی ثبت احوال که پس از ارزیابی به استانهای کشور تسری خواهد یافت را از مهمترین اقدامات در بخش امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال برشمرد.

کرمی همچنین ایجاد بانک نمونه امضاء و مهر مدیران فنی به منظور اعمال نظارت بهینه، پیاده سازی نقشه جانمائی دفاتر پیشخوان دولت با تهیه نرم افزار، اخذ اطلاعات از مراجع ذیربط و نهایتاً بهره برداری از آن، تهیه سامانه جامع نظارت بر دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال و اجرای آزمایشی در استان تهران، راه اندازی دفاترICT در روستاها و توسعه دفاتر پیشخوان را از فعالیتهای مهم در بخش پیشخوان خدمات ثبت احوال اعلام کرد.

معاون امور اسناد هویتی همچنین از تهیه شیوه نامه برگزاری همایش سادات در استانها و شهرستانها بمناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و ارسال آن به استانها خبر داد.

کد مطلب 2258327

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