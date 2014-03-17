تشکیل شورای عالی کتاب در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی کتاب در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشکیل و سیدصادق رضایی طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام شهاب مرادی به عنوان مشاور رئیس سازمان و دبیر این شورا منصوب شد.

حجت الاسلام شهاب مرادی در این حکم با اشاره به روحیه انقلابی و بهره‌مندی سیدصادق رضایی از تجارب ارزشمند و همچنین پیروی از دستور قرآنی «و شاورهم فی الامر» می‌افزاید: انتظار می‌رود، شورای کتاب با برگزاری منظم جلسات، موضوعات ارجاعی را با جدیت پیگیری کند.

وی شناسایی ضعف‌ها، ارائه طرح های کاربردی، همسوسازی هرچه بیشتر تولیدات مکتوب سازمان با نیازهای واقعی شهروندان و بخش‌های مدیریت شهری، تقویت همکاری با نهادهای ارزش‌مدار و فعال در این زمینه و همچنین ایجاد تعامل کارساز با نویسندگان متعهد را از مهمترین رسالت‌های این شورا برشمرد.

در این حکم آمده است: چنانچه رهبر فرزانه انقلاب فرموده‌اند «ما در قبال فرهنگ عمومی کشور، مسئولیت شرعی داریم» برای به انجام رساندن این وظیفه باید بر افکار و رفتار «روحیه خدمت، نیت خدایی، درایت و مدیریت جهادی حاکم باشد». پیروزی ما در میدان جنگ نرم و در ستیز با ناتوی فرهنگی، در گرو عمل به همین فرموده است.

سیدصادق رضایی با 20 سال سابقه فعالیت فرهنگی، تجربه چهار سال مدیریت عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور را در کارنامه دارد.

اعضای شورای عالی کتاب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با انتخاب رئیس سازمان و از بین افراد خبره و کارشناس این حوزه در سطوح ملی انتخاب خواهند شد.