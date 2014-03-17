به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این گالری كه یكشنبه 25 اسفند برگزار شد، علی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر با قدردانی از کسانی که برای افتتاح گالری مجموعه آسمان تلاش کرده‌اند، بر ضرورت احیای هنر نقاشی در این ساختمان و لزوم استفاده از سالن آن برای خدمت به سینمای مستند و برنامه‌های آموزشی تاکید کرد.

وی متذكر شد: هنر برای به کمال رساندن انسان است و اگر هنری نقش راهزن داشته باشد شایسته انسان و اسلام نیست و امیدوارم اهل هنر بتوانند به شایستگی از فرصت‌هایی كه در اختیار دارند، استفاده كنند.

رییس فرهنگستان هنر با اشاره به عكس‌های به نمایش درآمده در نمایشگاه، بهار عربی را خیالی پوچ شمرد و تصریح كرد: بهار عربی خیال پوچی است. آنچه در جهان رخ داده است بیداری اسلامی است که دلالت بر بیداری انسان دارد و شاهدش همین نمایشگاهی است كه امروز پیش رو دارید.

معلم به بیان اندیشه انتظار در ادیان و فرهنگ های مختلف پرداخت و گفت: امکان ندارد جهان چشم انتظار باشد و آنکه باید بیاید، نیاید.

وی از همه هنرمندان،‌ متفکرین و اندیشمندان خواست تا چنانچه برنامه‌ای شایسته عمل برای استفاده از مجموعه فرهنگی - هنری آسمان دارند، ارائه دهند تا همه در ادای دین به فرهنگ و هنر كشور در آن سهیم باشند.

درادامه این مراسم همچنین سید حسن صائب به عنوان نماینده محمود فرشچیان افتتاح گالری مجموعه آسمان را به اهالی هنر تبریك گفت و افزود: افتتاح این گالری بی‌شك قلم زرینی است كه در تاریخ هنر ثبت خواهد شد و به اعتلای آن كمك خواهد كرد.

نمایشگاه عکس «تاریخ بی‌دروغ» آثاری از عکاسان خبری کشورهای مختلف جهان از مبارزات مردم کشورهای اسلامی است .

این نمایشگاه تصاویری از جنایات هولناك صهونیست‌ها در غزه، مبارزات مردم ایران در زمان انقلاب اسلامی، تشییع پیكر امام خمینی (ره)، مبازات مردم در كشورهای اسلامی چون عراق، افغانستان، بحرین، تونس، مصر، لیبی و لبنان را به نمایش گذاشته است.

در حاشیه افتتاح این گالری ، گروه موسیقی شهرزاد قطعاتی بر اساس اشعار استاد معلم در دستگاه شور و دشتی اجرا كردند.