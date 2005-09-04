كشتي وزارت اقتصاد با رهبري دانش جعفري بدون تلاطم و با سرعت پيش خواهد رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد خزايي كه در مراسم توديع و معارفه وزير جديد امور اقتصادي و دارايي سخن مي گفت، اظهار داشت: وزيران وزارت امور اقتصادي و دارايي از بدو انقلاب تاكنون داراي سه ويژگي ويژه دانش و انديشه اقتصادي، تلاش براي رشد و توسعه اقتصادي و تعهد به آرمان هاي مقدس انقلاب، نظام و خون شهداي انقلاب بوده اند.

وي، جبهه اقتصادي را بي شباهت با جبهه جنگ ندانست و افزود: در اين جبهه كه هر فرمانده مسئوليت يك لشگر را برعهد دارد در دو بخش عقب راندن دشمن و حركت به سمت جلو حركت مي كنند و طبيعي است كه هر فرمانده براي اين پيشروي روش خاص خود را انتخاب مي كند.

خزايي ادامه داد: اين فرمانده اگر چه نقدي بر روشي كاري فرمانده سابق مي تواند داشته باشد ، اما تمام هدف فرمانده ها، رسيدن به اهداف اصلي و كنار زدن مشكلات است.

وي به دكتر احمدي نژاد به دليل انتخاب دانش جعفري به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي تبريك گفت و تصريح كرد: وزير جديد اقتصاد بينش و تخصص اقتصادي و تجارب ارزشمندي را در بخش هاي مختلف اقتصادي داشته است كه همين امر نيز موجب خواهد شد تا خللي در انجام امور اين وزارتخانه بوجود نيايد.

معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي اقتصادي و فني ايران يادآورشد: دانش جعفري از جمله افرادي بوده كه از قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در مجمع تشخيص مصلحت نظام حمايت كرده است.

وي، اعتماد به مديران، پيگيري روزمره كارها، كلان نگري و صداقت و تواضع را از جمله ويژگي هاي بازار دكتر صفدر حسيني وزير سابق امور اقتصادي و دارايي ذكر كرد و گفت: حسيني در دوران يكساله خود در اين وزارتخانه نيز تمامي تلاش خود را براي سرعت در انجام امور و پيشبرد اهداف انجام داده است.

خزايي در پايان به نمايندگي از تمامي كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، دست دوستي و همكاري به وزير جديد امور اقتصادي و دارايي داد.