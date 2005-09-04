هم انديشي خلاق سينماي دفاع مقدس محصول "اتاق فكر" است / فعاليت هنرمندان در زمينه دفاع مقدس معرف "معرفت ورزي" دراين عرصه است

اكبرنبوي، دبيرجشنواره نخستين هم انديشي خلاق سينماي دفاع مقدس، درجلسه صبح امروزگفت : انجمن سينماي دفاع مقدس درسال 1382 دونشست درزيبا كناروديزين برگزاركرد كه اين نشست ها مقدمات مناسب براي رسيدن به نخستين هم انديشي خلاق سينماي دفاع مقدس را فراهم كرده است .

وي افزود: البته دراين نشست مهمترين مسائل انجمن سينماي دفاع مقدس همچون جايگاه اين انجمن درسينماي دفاع مقدس و... مورد بررسي قرارگرفت. اما اكنون دراين هم انديشي قصد داريم به مباحث جدي اين سينما برسيم ، چرا كه درسينما كمتراين تامل اتفاق افتاده است . حتي دراين زمينه دانشكده ها نيزكم كاري كرده اند .

وي با اشاره به اينكه اين هم انديشي محصول جلسات اتاق فكرانجمن است، افزود : اعضاي اين اتاق فكرهمچون داعي ،داوودي ، ميركريمي ، شريف الدين واحمدزاده و.. به اين نتيجه رسيدند ، البته دراين تركيب ميهمان اين نشست ازافرادي كه به طورمستقيم درعرصه سينماي دفاع مقدس فعاليت ندارد ، همچون هنرمنداني كه درزمينه نوشتن داستان يا پژوهشگردعوت به عمل آورديم كه معرف معرفت ورزي درزمينه دفاع مقدس هستند .

صحبت كردن سينماي دفاع مقدس سخت است ، چرا كه زيبايي روح آدم ها مورد نظرسينماي دفاع مقدس است وازويژگيهاي زيبايي ها بايد مجموعه ازآرمان ها را درنظربگيريم .

دكترعليرضا نجليلي درادامه جلسه با اشاره به مبحث خلاقيت وعنوان كردن مسايل مختلف دراين زمينه گفت : خلاقيت زماني شكل مي گيرد كه شيوه متفاوت باشد وبدان موضوعاتي باشيم كه به شكل محتوايي باشند. خلاقيت ، شكستن مرزهاست . وخلاقانه فكركردن خيلي مهم است. البته خلاقيت پيچيده نيست واتفاقا روش ساده اي است . البته دراين راه بايد خيالپردازي كرد واگر ريسك پذير نباشيم نمي توانيم خلاق باشيم . ما بايد مجهزبه بسياري ازمهارت ها باشيم .

خسروسينايي كارگردان خاطرنشان كرد: خلاقيت زماني شكل مي گيرد كه آن شخص به ابزاركارمسلط باشد وزماني كه اين ابزارشناخته شود ، تبديل به بيان ذهني مي شود وآگاهانه خلاقيت شكل مي گيرد . بنابراين درخلاقيت بايد مرزها پروش دهيم .

حسين ترابي ، فيلمنامه نويس افزود: ما بايد خلاقيت را اززمان كودكي درفرزندانمان پرورش دهيم واين حركت بايد درآموزش وپرورش انجام شود ونبايد كشته شود .ازسوي ديگردرخلاقيت مسئله اشراق خيلي مهم است كه ارتباطي هم به يادگيري ندارد.

رضا رئيسي نويسنده گفت: اگردربحث شناخت ابزارنگاه ساده تربيت شده وجود داشته باشد ، مسلما درخلاقيت اثربيشتري به جا مي گذارد وعدم تسلط به اين ابزاربه شكل گيري خلاقيت منجرنمي شود . به قول سهراب سپهري بايد چشم ها را شست . بنابراين اين نگاه كردن بايد بدون پيش داوري باشد همچنين آموزش خلاقيت خيلي مهم است به فطرت انسان برمي گردد . زيبا دوستي وزيبا آفريني درفطرت انسان است . ابراهيم فياض هم اشاره كرد: خلاقيت ساده وعملي است وهنرزندگي خلاقيت است .

درادامه جلسه اعظم بروجردي هم افزود : قبل ازاينكه خلاقيت را ياد بگيريم بايد به قوانين آگاه باشيم يعني درابتدا بايد ازيادگيري مسايل ساده شروع كنيم تا به مسايل پيچيده برسيم . ازدوراه مي توان به اين قضيه رسيد اول راه دل كه راهي ساده است والبته سقوط هم درآن زياد است وازسوي ديگرراه آگاهانه است كه دراين راه بايد آدم ها قدم برداشت واين راه ازطريق علم كسب مي شود . همچنين بايد خيال خود را تربيت كنيم .

برزيده هم گفت : سينما صرفا هنرنيست ، ازسوي ديگرآموزش لازم است تا ما بتوانيم ازطريق ابزارصنعتي حرف خود را بيان كنيم من دانشجو بايد درابتدا ياد بگيرم وبعد آن را اعمال كنم .

دكترعليرضا نجليلي صفات افراد خلاق را اينگونه برشمرد: حساس بودن ، انگيزه داشتن كه آن هم با مشوق هاي مامي افزايش پيدا نمي كند، اعتماد به نفس بالا ، اهل سازش وانطباق ، داشتن افكارمتعدد ومتنوع ، مشاهده گري دقيق ، داشتن دركي متفاوت ازدنيا وپديده هاي آن ، درنظرداشتن احتمالات بسيارسوال كردن ، تحليل حسي ( ولي درك ازمسايل )، توانايي خيالپردازي ، انعطاف ، پيشنهاد كننده راه حل ها وكاربردهاي متفاوت ، به كارگيري قوه تخيل ، حسي عمل كردن ، علاقه به اول بودن ، ( فرديت ) ، غيرمتعارف بودن ، پرانرژي ، شوخ طبعي ، علاقه به ارتقاء ،نظم درعين غيرقابل پيش بيني بودن ، پرهيزازهياهو، علاقه به چيزهاي خاص ، نگاه مسايل ازجوانب مختلف ودورازهم ، بي پايان داشتن راه حل ها ، كنجكاوي ، استقلال فكروعمل ، علاقه مندي به چالش كشيدن موضوعات مختلف ، شنا كردن برخلاف جهت آب ، اطمينان ، ريسك پذيري و استقامت واستواري.