شهرستان دامغان آماده میزبانی مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی پیش از ظهر دوشنه در نشست با خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات در فرمانداری شهرستان دامغان با اشاره به این که شهرستان دامغان آماده میزبانی و پذیرایی از مسافران نوروزی است افزود: ستاد مرکزی تسهیلات سفر شهرستان دامغان در فرمانداری و ستاد ساماندهی و اسکان مسافران نوروزی در مدیریت آموزش و پرورش این شهر استقرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: شش کمیته کمیته امنیت، اطلاع رسانی، امداد جاده ای - بهداشت و درمان، ایمنی راه ها و حمل و نقل، ذخیره سازی و تامین نظارت بر بازار، بازرسی و ساماندهی مراکز خدمات سفر، سوخت و زیبا سازی و اسکان فعالیت های خود را آغاز کرده اند.

فرماندار دامغان تصریح کرد: دستگاه های اجرایی مانند دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، جمعیت هلال احمر، شبکه بهداشت و درمان، صدا و سیما، اوقاف و امور خیریه، اقامه نماز، آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، پلیس راه، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، و .... با کمیته های شش گانه ستاد تسهیلات سفر همکاری دارند.

رئیس ستاد تسهیلات سفر شهرستان دامغان با اشاره به بازدید روزهای اخیر از اماکن تفریحی، خدماتی و محورهای مواصلاتی در حوزه استحفاظی عنوان کرد: دستورات لازم برای رفع معایب و کمبود ها داده شد.