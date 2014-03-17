به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پرتاب موشک‌های آبی با حضور معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش، کارشناس مسئول آموزش، فرمانده بسیج دانش‌آموزی و مدیران و مربیان و دانش‌آموزان دیر در محل استادیوم ورزشی نصر بندر دیر برگزار شد.

این مسابقات با حضور ۲۰ تیم از دانش‌آموزان دختر و۵۰ تیم از دانش‌آموزان پسر برگزار شد.

مجری طرح پرتاب موشک‌های آبی دانش آموزان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بالای برگزاری این مسابقات اظهار داشت: هر تیم دو پرتاب دارد که از نظر مسافت و ارتفاع مورد ارزشیابی قرار می گیرند.

احسان احمدی افزود: کلاس‌ها و کارگاه‌های توجیهی برای دانش‌آموزان برگزار شده و آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند.

مجری طرح پرتاب موشک های آبی دانش آموزان گفت: هدف از اجرای این برنامه آشنایی با طراحی موشک، آوردن طرح جدید و کاربردی کردن روابط فیزیک وریاضی در طراحی های عملی است.

ایجاد شور و نشاط و حسن همکاری گروهی بین گروه‌های دانش آموزی

معاون آموزشی آموزش و پرورش دیر نیز گفت: هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد شور و نشاط و حسن همکاری گروهی میان گروه‌های دانش آموزی است.

عبدالله عابدی افزود: این برنامه می‌تواند دانش‌آموزان مستعد و خلاق را شناسایی کند تا از خود ابتکاراتی نشان دهند.

وی ادامه داد: این برنامه با درس فیزیک ارتباط دارد که بین دانش آموزان متوسطه دوم و هنرستان های فنی و حرفه‌ای و کاردانش برگزار شده است.

وی گفت: در پایان سه تیم برگزیده می‌شود که تیم اول، دوم، سوم به ترتیب سه تا یک میلیون ریال وبه بهترین طراحی ۵۰۰هزار ریال تعلق می‌گیرد.

لزوم تلاش برای بروز استعدادهای دانش‌اموزان

مسئول آموزشی آموزش و پرورش دیر نیز گفت:دانش آموزان این شهرستان دارای خلاقیت واستعدادهای درخشانی هستند که با هدایت آنان می توانند از خود بروز دهند.

رضا امیری افزود: برنامه سازهای ماکرونی ازطرف دانش آموزان این شهرستان با همین هدف برگزارشدکه بسیار مورد توجه قرارگرفت.

وی اضافه کرد: واحد آموزشی آموزش و پرورش دیر آمادگی کامل دارد که برای پشتیبانی از مدارس دارای برنامه حمایت کند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد