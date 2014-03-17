55 کلاس دررودان آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهترپور در جلسه ستاد اسکان شهرستان رودان ضمن تقدیر از تمامی اعضای ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان رودان، اظهارداشت: ستاد اسکان شهرستان رودان در سال گذشته بیش از 3هزارنفر را مورد پذیرش قرارداده است و توانست جایگاه چهارم رادرهرمزگان کسب کند.

وی افزود:با شروع بکارستاد اسکان این شهرستان در 29اسفندماه سال جاری 11مدرسه در شهرستان رودان با 55 کلاس، آماده پذیرایی از 350 نفر به صورت روزانه است.

مهترپور با اشاره به اینکه از این تعداد مدرسه، دو آموزشگاه به عنوان اضطرار است، اضافه کرد: تمام امکانات از قبیل فرش، وسایل گرمایشی و سرمایشی از جمله آبگرمکن و آبسرد کن، وسایل پخت و پز، تلویزیون و غیره در مدارس مهیا شده است و قبل از شروع به کار ستاد اسکان، مدارس مورد نظر تجهیز می شوند.

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش رودان گفت: مدارس ستاد اسکان هرمزگان براساس سه درجه یک،دو وسه تقسیم شده اند.آموزشگاههای شهرستان رودان دردرجه دو قراردارند که درهراتاق وسایل سرمایشی،فرش وپتو وجوددارد ودارای آشپزخانه و تلویزیون به مشترک است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته ستاداسکان شهرستان رودان دارای نه مدرسه با 44 کلاس بود که با شروع کار این ستاد از تاریخ 25اسفندماه 91تا 14فروردین ماه 92 بیش از سه هزار نفر را پذیرش کرد.

شهرستان رودان با جاذبه های گردشگری وطبیعت زیبا و وجود اماکن متبرکه از جمله زیارت سید سلطان محمد فرزند موسی بن جعفر (ع) هرساله میزبان خیل عظیمی از مردم خونگرم هرمزگان و استانهای همجوار است.