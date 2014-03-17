فعال شدن سه پايگاه ايمني مسافران نوروزي در کاشمر/ "ظریف برانیم"

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی شرافتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به زودی پایگاههای امداد و نجات هلال احمر در خلیل آباد و کاشمر دایر خواهد شد اظهار کرد: حدود 300 نفر روز در پایگاههای نوروزی هلال احمر به مردم و مسافران عزیز خدمات رسانی خواهند کرد.

وی محل استقرار سه پايگاه ايمني و سلامت مسافران نوروزي را در خليل آباد، ريوش مركزبخش كوهسرخ و ديگري در كاشمر عنوان کرد و افزود: با برنامه ريزي های انجام شده دراین پايگاهها تست فشار و قند خون در صورت درخواست افراد انجام خواهد گرفت.

شرافتی همچنین با بیان اینکه با همكاري شهرداري و ادارات ميراث فرهنگي بروشورهايي از نقاط ديدني شهر، مراكز خدماتي و نقشه هاي ايران و بورشورهاي آموزشي ويژه كودكان و ... توسط اين پايگاه ها در بين مسافران توزيع خواهد شد تصریح کرد: امسال چهاردهمين دوره طرح مسافرين نوروزي هلال احمر با عنوان طرح ملي ايمني و سلامت مسافران است كه با شعار "بي‌گدار به جاده نزنيم، ظريف برانيم" در نورورز توسط هلال احمر اجرا مي‌شود.

وی از تمامي مسافران نوروزي تقاضا کرد ضمن حفظ خونسردي خود، با به همراه داشتن تجهيزات مورد نياز سفر و رعايت نكات ايمني خاطره‌اي خوش از نوروز براي خود و خانواده شان رقم بزنند تا شاهد حوادث ناگوار جانی و مالی در نوروز امسال نباشیم.